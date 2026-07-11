Шаманский бубен, куклы и жертвоприношение медведю: правда и вымысел в седьмой серии «Фишера» про алтайского маньяка

Шаманы на Алтае существуют и сейчас. Кадр видео / «После Фишера. Инквизитор»

В четверг, 9 июля, на популярной киноплатформе вышла седьмая, предпоследняя серия «После Фишера. Инквизитор». Третий сезон снят по мотивам истории барнаульского маньяка Виталия Манишина, который в октябре 2025 года был осужден за 11 убийств девушек и женщин. Большинство жертв реального маньяка, как и его прототипа в сериале, стали абитуриентки политехнического вуза. Что показали в новой серии, и насколько история близка к правде – в нашем материале. Осторожно, спойлеры!

«Все они вернутся»

По сюжету следователь из вымышленного города Умай Республики Алтай Ольга Белова в паре со следователем из Барнаула Игорем Тереховым расследуют дело об исчезновении и убийстве студенток политеха. К моменту выхода седьмой серии становится ясно, что дело каким-то образом связано с тремя ключевыми персонажами: местной девочкой-«Маугли» Тонкой, которая выросла в тайге, авторитетом и «вором в законе» Греком, а также с пожилой алтайской шаманкой. Все они имеют прямое отношение к давнему пожару, в котором погибло множество местных жителей, в том числе мать Тонки и маленький внук шаманки. На кадрах, которые переносят зрителя в момент трагедии, пожилая женщина держит на руках тело погибшего мальчика и произносит пророческие слова: «Все они вернутся».

Ранее Беловой и Тонке удалось найти место, где убийца сбрасывал своих жертв – таинственная пещера с ритуальным камнем, найденные на местах преступлений деревянные куклы, а также специальное орудие для убийств натолкнуло их на мысль об обряде жертвоприношения. В седьмой серии эта версия получает развязку. Оказалось, что пожилая шаманка вместе с мужчиной, потерявшим в пожаре близкого человека, все эти годы вынашивали план по возвращению жертв пожара из мертвых. Когда время пришло, они похищают Тонку и Грека, чтобы принести их в жертву медведю, и воскресить погибших. На месте обряда собираются родственники и других жертв пожара, которые вместе с деревянными куклами, символизирующими их родных, наблюдают за камланьем шаманки. В конце концов, на месте проведения ритуала оказываются Белова и Терехов, которые спасают девочку-«Маугли» и местного авторитета и прерывают обряд.

Были ли жертвоприношения на Алтае

Как ранее писала «Комсомолка», фантазия режиссеров сериала улетела далеко за грани реальной истории. В деле барнаульского маньяка Манишина не было ни шаманов, ни каких-либо зловещих ритуалов. Да, серийник, действительно, обращался к мистике, когда хотел стереть себе память с помощью книжки «Заговоры сибирской целительницы», но не более.

Что касается обрядов, то в шаманизме на Алтае их достаточно. Жертвоприношения в этой древней религии были важной частью ритуалов, направленных на общение с духами, умилостивление божеств или получение благодати. Стоит отметить, что речь идет не о людях, конечно, а различных животных.

Согласно шаманизму, мир делится на три сферы: небесную, земную и подземную, которыми управляют два главных божества- брата – Ульгень (владыка верхнего мира) и Эрлик (правитель подземного мира). Кстати, Эрлик упоминается в сериале не единожды. Именно его шаманка просила вернуть погибших в мир живых.

Для обрядов, как и показано в сериале, шаманы используют бубен – это особый инструмент, который связывает служителя с миром духом. Ритуальные действия называются камланием, при котором шаман впадает в транс и вступает в общение с потусторонним миром.

Шаманы на Алтае существуют и сейчас, однако их осталось не так много. Кроме того, в регионе с увеличением туристического потока стал процветать псевдошаманизм – ради привлечения туристов некоторые деятели приглашают на работу ряженых актеров. За немалые деньги в регионе даже организуют туры к шаманам, но насколько это все правдоподобно, остается лишь гадать.

Заключительная серия сериала выйдет 16 июля.

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