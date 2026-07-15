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15 июля 2026 8:00

«Если бояться - счастья не будет». Барнаулец за свой счет отремонтировал ямы во дворе, несмотря на риск штрафа

Барнаулец, не дожидаясь милости от УК, самостоятельно заделывает ямы асфальтом
Марина КОЧНЕВА
Данил Зяблов не первый раз заделывает дыры в асфальте

Данил Зяблов не первый раз заделывает дыры в асфальте

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Просто делай, делай просто» - любимое выражение 24-летнего Данила Зяблова из Барнаула. Несколько дней назад парень просто купил четыре мешка асфальта и просто заделал несколько ям во дворе своего дома по адресу Попова, 56.

«Отличный поступок, спасибо, от УК мы ждем этого с 30 апреля», - пишут в домовом чате жильцы.

По словам Анны Гавриленко, старшей по дому, у нее в архиве уже накопилась гора предписаний от разных инстанций управляющей компании и насчет ям, и насчет других проблем, но в ответ - тишина. Сейчас жильцы дома пытаются создать ТСЖ, идут суды на эту тему с нынешней управляющей кампанией.

«Данил – удивительный парень, человек от бога, - говорит Анна. - Порядочный, стоящий за правду, готовый прийти на помощь. До этого он и в соседнем доме ямы заделывал, и водителям на дороге помогал не раз. Сам при этом ездит не на авто, а на самокате».

Данил Зяблов любит свой город. Видео: личный архив

Особая история была с матрешкой, весом под тонну, которая однажды лежала поваленной на пересечении улиц Юрина и Попова. Данил Зяблов тогда нанял погрузчик за свои деньги и вернул матрешку из грязи в князи

Когда сообщение об этом попало в сеть, в комментариях писали, что парню может прилететь штраф за его добрый поступок, обвинят мол, в самоуправстве.

«Я знаю об этом, даже читал, что одной девушке в другом регионе штраф однажды дали 15 тысяч за то, что она дыры в асфальте заделывала, - прокомментировал Данил «Комсомолке». – Но если так жить, опасаясь, что тебе прилетит за добрые дела или то, что тебя обсмеют или накажут, - счастья не будет».

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