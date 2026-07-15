«Если бояться - счастья не будет». Барнаулец за свой счет отремонтировал ямы во дворе, несмотря на риск штрафа

Данил Зяблов не первый раз заделывает дыры в асфальте Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Просто делай, делай просто» - любимое выражение 24-летнего Данила Зяблова из Барнаула. Несколько дней назад парень просто купил четыре мешка асфальта и просто заделал несколько ям во дворе своего дома по адресу Попова, 56.

«Отличный поступок, спасибо, от УК мы ждем этого с 30 апреля», - пишут в домовом чате жильцы.

По словам Анны Гавриленко, старшей по дому, у нее в архиве уже накопилась гора предписаний от разных инстанций управляющей компании и насчет ям, и насчет других проблем, но в ответ - тишина. Сейчас жильцы дома пытаются создать ТСЖ, идут суды на эту тему с нынешней управляющей кампанией.

«Данил – удивительный парень, человек от бога, - говорит Анна. - Порядочный, стоящий за правду, готовый прийти на помощь. До этого он и в соседнем доме ямы заделывал, и водителям на дороге помогал не раз. Сам при этом ездит не на авто, а на самокате».

Данил Зяблов любит свой город. Видео: личный архив

Особая история была с матрешкой, весом под тонну, которая однажды лежала поваленной на пересечении улиц Юрина и Попова. Данил Зяблов тогда нанял погрузчик за свои деньги и вернул матрешку из грязи в князи

Когда сообщение об этом попало в сеть, в комментариях писали, что парню может прилететь штраф за его добрый поступок, обвинят мол, в самоуправстве.

«Я знаю об этом, даже читал, что одной девушке в другом регионе штраф однажды дали 15 тысяч за то, что она дыры в асфальте заделывала, - прокомментировал Данил «Комсомолке». – Но если так жить, опасаясь, что тебе прилетит за добрые дела или то, что тебя обсмеют или накажут, - счастья не будет».

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