«Нас больше не принимают в клиниках»: барнаульцы за два дня закрыли полумиллионный долг приюта для животных

На выручку пришли тысячи неравнодушных горожан Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Мы правда держались до последнего. Делали всё, что могли, но сейчас снова оказались на грани». С такого крика о помощи началась рабочая неделя для барнаульского приюта «Бусинка». Ветеринарные клиники отказались принимать искалеченных животных из-за огромных долгов, но на выручку пришли тысячи неравнодушных горожан. Подробности в материале «КП – Барнаул».

Через руки волонтеров постоянно проходят тяжелые истории. Попадают животные, сбитые машинами, найденные в завязанных пакетах на помойках или замерзающие в подвалах. Организация старается не отказывать никому.

Совсем недавно «Комсомолка» рассказывала историю крошечного котенка по кличе Микроб, которого выбросили на барнаульскую мусорку в день своего рождения. Малыш весил всего 93 грамма и угасал на глазах. Шанс на спасение был минимальным, местным ветеринарам пришлось пойти на риск. Кроха потерял глазик, но выжил, начал набирать вес и сейчас учится жить заново.

За каждым подобным спасениям стоят лекарства, операции и чеки. В какой-то момент долг перед ветеринарными клиниками постепенно перевалил за полмиллиона рублей. Учреждения, которые месяцами спасали пушистых пациентов авансом, начали присылать уведомления об отрицательном балансе и приостановили прием.

«Мы не можем отвернуться. Не можем закрыть глаза. Не можем сказать: "Извините, денег нет – выживайте сами". Но и продолжать копить долги – значит однажды оставить животных без лечения, операций и шанса на жизнь», – обратились волонтеры к подписчикам утром 22 июня.

Долги клиники перевалили за несколько сотен тысяч. Фото: частный приют «Бусинка»

Мольба о помощи разлетелась по местным пабликам. Только в одном сообществе во «ВКонтакте» пост собрал свыше 30 тысяч просмотров и больше сотни репостов.

Уже на следующее утро представители «Бусинки» выпустили новое обращение. За один день на счета приюта поступило более 200 тысяч рублей!

«Мы смотрели на поступления и просто не могли поверить, сколько добрых людей рядом с нами и с нашими подопечными. Для нас это невероятная поддержка», – поделились зоозащитники.

Вечером того же дня волонтеры перевели 100 тысяч рублей в клинику «Ника», а на следующее утро внесли ещё 150 тысяч. Поток переводов не останавливался. Люди отправляли деньги, делились записями, организовывали собственные небольшие сборы среди знакомых и приходили в приют лично. К утру 24 июня сумма пожертвований достигла круглой отметки.

«С вашей помощью нам удалось собрать потрясающую сумму – более 550 тысяч рублей! Это не просто цифра, это настоящая жизнь для наших подопечных, это возможность дать им лучшее будущее», – рассказали сотрудники приюта.

За двое суток организаторам удалось погасить львиную долю многомесячных задолженностей. На сегодняшний день остался лишь один неоплаченный счет в клинике «АльфаВет» на сумму около 236 тысяч рублей. Главная угроза миновала, клиники снова открыли двери для пушистых пациентов.

Приют «Бусинка» продолжает свою работу, несмотря на все выпавшие испытания. Напомним, осенью 2024 года организация пережила пожар. Тогда в огне погибли 9 кошек, но волонтерам удалось вынести из горящего здания почти 200 жизней. Сейчас у спасенных хвостиков снова есть доступ к врачам и шанс на счастливую жизнь.

«Каждый ваш донат, каждое доброе слово – это бесценный вклад. Спасибо вам за то, что вы есть, за вашу доброту и милосердие. Вы – настоящие герои для наших животных», – поблагодарили горожан волонтеры.

Узнать, как помочь «Бусинке» или выбрать себе верного четвероногого друга, можно в официальном сообществе приюта в VK.

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