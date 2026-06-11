Вадим Рожнов. Он же - клоун Диша Фото: Личный архив.

Большую часть жизни он проработал юристом. Потом уехал в глухую деревню и стал учителем в малокомплектной школе. Спустя несколько лет пришлось вернуться в город - устроился автоинструктором. А в 49 лет вдруг неожиданно стал больничным клоуном! Сейчас, надевая красный нос, идёт туда, где пахнет лекарствами. Где дети смотрят на мир сквозь стекло капельницы. Где смех - это не развлечение, а спасение.

Знакомьтесь: Вадим Рожнов. Он же клоун Диша. И это не просто смена профессии. Это диагноз, который звучит как «счастье».

Мужчина неопределённого возраста

- Сколько лет Вадиму? А сколько - Дише? – спрашиваю его.

- Вадиму сейчас уже 51. А Дише... ну, примерно, 2,5 годика, - улыбается в ответ мужчина в красном носе.

В чемоданчике клоуна - красный нос, мячики, белые перчатки и шляпа Фото: Личный архив.

У него, как и у всех советских мальчишек, была детская мечта – стать космонавтом. Ну, или как минимум, летчиком. А ещё он обожал клоунов.

- Я не понимал, зачем в цирке все остальные, - признаётся Вадим. – Искренне думал, что они нужны, чтобы заполнить паузы, пока клоуны немножко отдыхают.

Деньги есть, а тратить некогда

Несмотря на детские мечты, жизнь пошла совсем по другому сценарию: юрфак, работа в Барнауле, потом переезд в Москву. Карьера, деньги, суета, выгорание….

История Вадима Рожнова

- Да, живя в столице, денег я зарабатывал в разы больше. Но тратить их было некогда! - вздыхает Вадим. - Вообще в Москву надо ехать в 25, а не в 35 как я. Потому что первые 10 лет там нужно посвятить тому, чтобы потом было «когда». В итоге я выгорел и понял - не моё. Но зато в Москве нашел свою настоящую любовь.

Вместе с женой, которая также как и он работала юристом, они уехали жить из суетной столицы в глухую деревню. Такой вот получился дауншифтинг по-русски. Вадим устроился учителем физкультуры в малокомплектную школу, где на 9 учеников - 11 учителей. Супруга – в сельпо, где работала с документами.

- Тишина, лес, пруд, баночка тёплого молока на крыльце. Мяско, которое вчера еще хрюкало, а сегодня шкворчит на сковородочке... Красота! – с воодушевлением вспоминает Вадим.

Потом родились дети. И как бы прекрасно в деревне не было, но с малышами в глуши - тяжело. Вернулись в Барнаул, чтобы у них была возможность получать нормальное образование, медобслуживание и т.д.

Вадим Рожнов: «Самое сложное - не становиться друзьями с детьми» Фото: Личный архив.

Переехав обратно в город, Вадим однозначно решил - с юриспруденцией покончено. А так как уже был опыт педагога, то стал инструктором в автошколе, которым проработал семь лет.

- Однажды идем с женой по магазину. Вижу - набор маленьких мячиков в сеточке, рублей сто стоят. Взял. Она: «Зачем?» Я: «Хочу научиться жонглировать».

Полгода мячики не летали. Точнее улетали куда не надо. Вадим - натура увлекающаяся, но упёртая: то начинал, то снова бросал это дело. А когда начало получаться – захотелось кому-то показать. Начал искать единомышленников. И тут интернет выдал: «больничная клоунада».

- Я подумал – а почему бы и нет? Мне понравилось эта идея. Но выяснилось, что в Алтайском крае этого нет. Совсем.

И тогда 49-летний бывший юрист, учитель и автоинструктор решил: буду развивать это направление. И нашел пару единомышленников. Вместе они начали тренироваться.

Клоун Диша

«Декабристка» с патронами

- Вадим, а что сказала жена, когда вы объявили: «Я теперь клоун»?

- А она у меня декабристка. Даже когда весь мир против - патроны подавать будет, - говорит Вадим. – Я ж не первый раз женат. И не второй… Но точно последний. Мы на одной волне. Они привыкла, что я увлекающаяся натура. Клоун – так клоун! Знаете... мне с ней очень повезло.

А это вообще кому-то надо?

- Я сначала очень сомневался: а это вообще кому-то надо? - вспоминает Вадим. – Оказалось - ещё как!

Первый выезд был во взрослый психоневрологический интернат.

- Потом мы написали письма в краевую детскую больницу и городскую. И - о чудо! - позвали туда и туда.

Так родилась больничная клоунада в Барнауле, у которой за душой лишь красный нос и огромное сердце, которое не умеет проходить мимо чужой боли.

В больнице клоун не наносит грим - гигиена важнее Фото: Личный архив.

Клоун приходит не веселить

Вы тоже думаете, что больничный клоун - это тот, кто смешит?

- Нет, - качает головой Вадим. - Задача - не вызвать смех. Задача - быть рядом. И позволить ребёнку быть собой.

Он рассказывает про паллиативных детей. Спинально-мышечная атрофия. Ребёнок, который никогда не бегал по двору. У которого не было друзей. Который не ходил в школу. Он лежит под ИВЛ. И единственное, чем может двигать - глазами.

- Смотреть в эти глаза... Это тяжело. Но увидеть в них искорку - это счастье. Ты понимаешь: не зря живёшь.

К такому ребёнку клоун приходит не веселить. Он приходит играть в те игры, которые придумываются на ходу. Потому что воображение - всё, что осталось у такого малыша.

- И тут нельзя скатывать в жалость, думать - «бедненький». Им не нужен твой театр. Им нужен ты, - говорит клоун.

Клоун Диша с детьми

Волшебное правило провала

Клоунаде Вадиму тоже пришлось учиться. Он прошёл онлайн-курс испанского клоуна Карло Мо. Ездил на интенсив к Олегу Билику в Москву. Но главное обучение все равно происходит в больничной палате.

- Самое крутое упражнение у клоунов - «цепочка провалов». Ты начинаешь что-то ронять, пытаешься поймать, роняешь ещё больше, всё валится из рук. А в конце находишь то, зачем пришёл. И такой: «О! Как раз я за этим!»

В обычной жизни клоунский оптимизм и эмпатия тоже всегда выручает.

- Это как принцип айкидо - использование силы противника против него самого. Например, ко мне подходит агрессивный человек и говорит: «Ты - козёл!». А я отвечаю: «Да, я козёл. И что мы будем с этим делать дальше?» - смеётся Вадим. - Когда ты не отмазываешься, а сразу соглашаешься - человек теряется. Он хотел драться, а ты его обезоружил. И ситуация налаживается.

Кто платит клоуну?

- Вам платят за это?

- До недавнего времени платили, - говорит Вадим. - Есть у меня друг (имя просил не называть). Он больше года содержал нашу школу больничной клоунады. Огромное ему спасибо. Но сейчас эта история, увы, закончилась, поэтому мне пришлось выйти работать таксистом, чтобы содержать семью. Но вообще во всём мире больничная клоунада - некоммерческий проект. Например, в Израиле больницы обязаны содержать штат таких клоунов, и этому даже обучаются в вузах! Где-то - деньги собирают фандрайзеры. Терапевтический эффект от больничных клоунов доказан научно. Дети быстрее выздоравливают, им требуется меньше обезболивающих. Поэтому это очень нужное и важное направление.

Все началось с увлечения жонглированием мячиками Фото: Личный архив.

Сейчас Диша и его команда держатся на энтузиазме. Бросать больничную клоунаду не хочется – дети-то ждут. И кто-то из них может лишний раз улыбнуться. Как знать, может, найдутся меценаты, которые поддержат этот добрый проект. Если вдруг - телефон клоуна можно узнать в нашей редакции!

«Самое сложное - не становиться друзьями»

Это звучит жестоко. Но это этика.

- Особенно с паллиативными детьми. Ребёнок ждёт тебя. Ты приходишь. Но ты не должен быть ему другом. Потому что это слишком больно. Для него. И для тебя.

Зачем вам это?

Вадим снимает нос и говорит:

- Наш мир полон условностей. А больничная клоунада - это то, чего мне не хватало. Искренности. Той честности, которую дети дарят. И ты можешь здесь быть таким… настоящим.

- А когда у людей случается выгорание, депрессии – что посоветуете?

- Приходите к нам на занятия! Два часа вы будете делать то, чем никогда не занимались. Вы сможете побыть волшебником. Потому что здесь, в отличии от обычного мира, даже провал – это настоящее волшебство!

Клоуны на репетиции

БЛИЦ-ОПРОС

- Что лежит в чемоданчике клоуна?

- Нос. Мячики. Белые перчатки. Шляпа можно. Грима — нет! В больнице гигиена важнее.

- Смех без причины - признак...

- Дурачины! А дурак - это клоун!

- Одна минута смеха - сколько минут жизни?

- Для кого-то это целая жизнь.

- Красный нос - это маскировка или суперсила?

- Это минимальная маска. Одна клоунесса сказала: «Я могу идти голой по Москве, если на мне будет нос». Когда я надеваю нос - у меня нет границ.

- Можно ли рассмешить рыбу?

- Вполне.

- Детский смех - это музыка или шум?

- Это шёпот Бога.

Если у вас эмоциональное выгорание, клоун Диша советует сделать что-то хорошее другому человеку Фото: Личный архив.

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