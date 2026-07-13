Восхождение на Эльбрус длилось всего четыре дня Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Путешественник-экстремал Климентий Калужских, который прославился игрой на музыкальных инструментах во время езды на велосипеде, добрался до Эльбруса! В мае этого года уроженец Магаданской области попал в страшную аварию на въезде в Республику Алтай, получил несколько серьезных переломов и был вынужден прервать свое большое путешествие на время реабилитации. До сих пор Клим вынужден ходить с бандажом на плечевом суставе, но это не помешало ему вернуться к покорению новых вершин. Подробнее – в нашем материале.

Напомним, что в прошлом году музыкант-велосипедист объехал 50 регионов страны. Продолжая свое полуторогодовалое путешествие, 18 мая Клим добрался до Республики Алтай и был сбит автомобилем на пешеходном переходе. По данным Госавтоинспекции, в аварии был виноват сам Климентий – он не спешился на переходе и пытался пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В итоге 23-летний виртуоз с множественными переломами попал в больницу, а его аккордеон и велосипед разбились и, увы, не подлежат восстановлению.

Парень планировал уже в конце мая начать восхождение на Эльбрус, но путешествие пришлось прервать на время, пока срастались семь ребер, лопатка, ключица и указательный палец на правой руке. К июлю большинство переломов срослись, однако плечевой сустав все еще зафиксирован бандажом на время срастания ключицы. Ждать полного восстановления он уже не мог и решил продолжить свой путь к вершине, но уже не на велосипеде, а на поезде.

Так как аккордеон Климентия был разбит, с собой в дорогу пришлось взять другой инструмент – балалайку. Как рассказывал Клим в разговоре с «Комсомолкой», она более легкая по комплектации. Из Новосибирска путешественник на поезде добрался до Москвы, а оттуда – прямиком к Эльбрусу. Уже 10 июля на небольших высотах горы Клим фотографировался со своей деревянной русской красавицей, стоя в шлепках в снегу.

Восхождение на Эльбрус длилось всего четыре дня. За это время Климу удалось достичь высоты в пять тысяч метров. Конечно, свое путешествие Климентий продолжал уже не в шлепках, а в теплом костюме с профессиональным оборудованием – высота глупостей не прощает.

«Когда я приезжаю домой, я себя не чувствую как дома, а здесь чувствую - в горах, на вершинах», - рассказал Клим на своей странице в VK. – В районе Эльбруса я находился четыре дня, а для полноценной акклиматизации там следует пробыть минимум восемь дней. Несмотря на экстремально маленькие сроки, у меня получилось дойти до высоты пять тысяч метров. Все местные гиды говорят, что для четырех дней это отличный результат. Я познакомился там с горной болезнью, у меня была сильная боль в голове, пульсация в висках, голова такая чугунная, сердцебиение. Но все-таки я справился с этой задачей. Будет отличный повод туда вернуться».

Куда дальше будет держать свой путь, Клим пока не рассказывает, но ранее он намекнул, что планирует «поесть южных абрикосов». Уже 13 июля Клим возвращается в Москву и обещает рассказать о планах на свои дальнейшие приключения.

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