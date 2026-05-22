«Семь ребер сломаны, аккордеон - в щепки». Путешественник-велосипедист рассказал, как выжил в страшном ДТП на Алтае

Клим находится в Республиканской клинической больнице

В Республике Алтай 18 мая произошла страшная авария: выехавший на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора велосипедист столкнулся с легковым автомобилем. Байкером оказался 23-летний Климентий Калужских – путешественник, прославившийся необычным форматом своих выступлений. Парень играет на аккордеоне или баяне, катаясь на велосипеде. В прошлом году Клим начал большое путешествие и смог доехать до Оймякона, а в этом году продолжил свой путь, планируя добраться до Эльбруса и совершить восхождение. Однако после ДТП парню пришлось задержаться в Республике Алтай подольше.

Как рассказал Климентий в беседе с «КП»-Барнаул», в настоящее время он находится в Республиканской клинической больнице в Горно-Алтайске. У молодого человека сломаны семь ребер, лопатка, ключица и указательный палец на правой руке.

«Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше. Настроение на подъеме, духом не падаю. Практически каждый день меня навещают друзья, угощают медом и молоком. В общем, все прекрасно. Сегодня сказали мне, что можно в принципе выписываться – дома сам заживу. На лавочке, рядом с речкой все-таки заживается лучше. Сейчас врачи обсуждают, что со мной делать, смотрят на снимки», - рассказал Клим. - Я стараюсь сохранять позитивный настрой и широко улыбаться. Смеяться пока не получается из-за частичного перелома грудной клетки».

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 18 мая около стелы на въезде в Республику Алтай. Житель Магаданской области не спешился и выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Молодого человека сбил автомобиль Lada Largus под управлением 44-летнего жителя Алтайского края. По факту аварии проводится проверка.

«В день ДТП я чувствовал недосып, который накопился за последнюю неделю. С помощью Всевышнего всё сложилось лучше, чем могло бы быть. Аккордеон и велик разбиты, как мне говорят, в щепки...», - добавил парень.

К слову, из-за аварии Климентию пришлось изменить свои планы. По его словам, свое путешествие, которое длится уже полтора года, он не планирует отменять – посмотреть на страну можно и из окна поезда. Однако восхождение на Эльбрус придется отложить.

«Я собирался уже через неделю быть у подножья Эльбруса. Ну, как видите, не получится пока. Но все равно очень хочу в будущем совершить задуманное».

Из-за аварии Климентию пришлось изменить свои планы

Что касается велосипеда и аккордеона, то они, со слов Клима, вряд ли подлежат восстановлению. Но парень не отчаивается – хороший музыкальный инструмент можно купить через сайт объявлений.

«И у меня есть еще определенный запас старых инструментов. Так что без аккордеона, думаю, не останусь. Велосипед тоже есть запасной. Осталось лишь восстановиться!».

Если вы хотите оказать помощь Климу или поддержать его, информацию можно найти на его странице в VK.

