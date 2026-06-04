«Слышал, как сверлили кости»: пострадавшего в ДТП на Алтае путешественника-велосипедиста прооперировали

Из-за последствий аварии парню пришлось на время отложить поездки Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Известный путешественник-велосипедист Климентий Калужских продолжает восстанавливаться после страшной аварии. 18 мая парень попал в ДТП в Горном-Алтае и получил переломы ребер, ключицы, лопатки и пальца. Накануне стало известно, что Клим перенес серьезную операцию.

Как рассказал молодой человек на своей странице в VK, в настоящее время он проходит лечение в Новосибирске. 2 июня ему провели операцию: так как врачи диагностировали осколочный перелом ключицы со смещением, требовалось установка специальной пластины.

«Эта операция – то, ради чего я пробыл в больнице две недели. На операционном столе я был в сознании, слышал, как мне сверлили кости, как долбили зубилами, как приделывали пластину на саморезы. В общем, день был сложным, сейчас уже лучше. На днях меня выписывают», - рассказал Климентий.

Практически половина верхней части тела Клима сейчас перебинтована. Из-за последствий аварии ему пришлось на время отложить поездки – полтора года назад он начал свое путешествие и планировал совершить восхождение на Эльбрус. Маршрут в том числе проходил и по Алтайскому краю, и по Республике Алтай, где Клим и угодил под колеса машины.

А пока у парня срастаются переломы, это не повод расслабляться!

«Я тренирую свои ноги статическими приседаниями. Если вы попробуете так посидеть хотя бы две минуты, вы поймете, насколько это упражнение может быть эффективно для тренировки ног. Я не должен допустить, чтобы ноги ослабли за период реабилитации, Переломы переломами, а тренировки продолжаются. Прыжки и бег в моем случае сейчас недопустимы», - добавил путешественник.

Напомним, что авария произошла на въезде в Республику Алтай. По данным Госавтоинспекции, 23-летний велосипедист не спешился и выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в Клима врезался легковой автомобиль. Молодого человека с различными травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Затем Клим отправился на лечение в Новосибирск, где находится до сих пор.

«В день ДТП я чувствовал недосып, который накопился за последнюю неделю. С помощью Всевышнего всё сложилось лучше, чем могло бы быть. Аккордеон и велик разбиты, как мне говорят, в щепки...», - рассказывал ранее Клим.

Велосипедист прославился благодаря своему необычному формату выступлений: он научился управлять байком без рук, одновременно играя на музыкальных инструментах. Его не раз замечали в том числе и в Барнауле, а в прошлом году Климентий добрался на своем двухколесном друге и автостопом до Оймякона.

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