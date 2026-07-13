«Давление воды неизбежно сминает объекты»: что происходит с затонувшей техникой на дне Телецкого озера

Дно Телецкого озера таит в себе много тайн. Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман и Татьяна Воробьёвы

В начале июля Телецкое озеро поглотило два автомобиля во время ЧП с паромом на пути к Артыбашу. Само судно спасателям удалось отбуксировать к берегу, люди не пострадали, но машины ушли на глубину в сотни метров. «Комсомолка» выяснила дальнейшую судьбу затонувшей техники и вспомнила другие скрытые под водой артефакты.

Машины останутся на дне

Как пояснил сотрудник Алтайского биосферного заповедника, поднимать технику никто не планирует. Да и в принципе таких прецедентов пока не было.

«Поднимать объекты экономически нецелесообразно и физически невозможно. Такого оборудования пока еще не придумали», – констатирует специалист.

Главная преграда кроется в строении самого водоема.

«По разным данным самая глубокая точка составляет 323 или 325 метров. Это довольно глубокий водоем. Байкал конечно гораздо глубже. Но Телецкое озеро называют младшим братом Байкала именно по происхождению. Они оба образовались в глубокой тектонической трещине», – объясняет наш собеседник.

Миф о ледяной консервации

Среди местных жителей и туристов давно гуляет теория о консервирующем свойстве местной ледяной воды. Якобы техника на глубине не ржавеет и сохраняет первозданный вид десятилетиями. Ученые же пока не могут это подтвердить.

«Давление воды неизбежно сминает объекты. Учитывая, что сейчас автомобили делают из тонкого металла, физическая деформация уже неизбежна. Остальное происходит как и везде. Температура здесь на самом деле не влияет», – говорит представитель заповедника.

Точных данных о скорости разложения металла на такой глубине попросту нет. Для научных выводов потребовалось бы поднять несколько объектов спустя десяток лет и детально сравнить их состояние.

Точных данных о скорости разложения металла на глубине нет. Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман и Татьяна Воробьёвы

«Никто не изучал, насколько техника гниет, разлагается, коррозирует и сколько лет проходит прежде чем она теряет внешний вид. Любые исследования проводятся для конкретных целей и требуют обоснования, так как это довольно большие затраты. Ради любопытства подобного никогда не происходит», – сообщает ученый.

Обычный водолаз может опуститься максимум на сотню метров, а использование глубоководных аппаратов стоит кучу денег. Именно поэтому дно алтайского озера хранит множество тайн и объектов из прошлого.

Что еще скрывает озеро?

Ранее «КП – Барнаул» уже делилась историями других катастроф на Телецком озере, оставивших свой след на огромной глубине.

В августе 2006 года над водой потерпел крушение частный гидросамолет «Корвет». Местные проводники тогда рассказывали об ударе резкого воздушного потока. На борту находились пилот и два пассажира. Спасатели искали их больше 10 дней с применением барокамер и специального оборудования. Поиски пришлось свернуть из-за сильной заиленности воды и мощных подводных течений.

Зимой 2009 года возле поселка Иогач лед не выдержал веса снегохода «Буран» с двумя людьми. Тело одного погибшего обнаружили в 300 метрах от места провала. Второго человека так и не нашли.

Вертолеты, самолеты, авто и т.п покоится на дне озера. Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман и Татьяна Воробьёвы

Спустя два года трагедия повторилась у мыса Кабухта. Легковой автомобиль пробил поверхность озера в нескольких километрах от Яйлю. Двое пассажиров успели выскочить из тонущего салона и выплыть. Управляющий местной турбазой и турист из Новокузнецка остались внутри. Барнаульские водолазы МЧС тогда смогли обнаружить машину и поднять тела погибших.

Ещё одна печальная история произошла летом 2011 года. Пьяный судоводитель превысил скорость на экскурсионном катере «Волга». Судно на подводных крыльях перевернулось вместе с двенадцатью туристами. Восемь человек выжили, а четверо пассажиров захлебнулись в салоне. Поисковая операция длилась два изнурительных месяца и постоянно прерывалась из-за штормов. Затонувший катер тогда удалось обнаружить только при помощи специализированного глубоководного аппарата FALKON.

Самая крупная катастрофа произошла зимой 2017 года. О водную гладь озера ударился вертолет «Робинсон R66». Воздушное судно рухнуло 12 февраля, унеся жизни пяти человек. На борту находились бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных, пилот с супругой и известные предприниматели. Обломки техники оказались на огромной глубине со сложным рельефом дна. Спасателям удалось обнаружить лишь тело Елены Ракитской. Сам вертолет так и не нашли, поисковые работы были приостановлены, а всех остальных пассажиров официально признали погибшими.

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