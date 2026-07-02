Перевернувшийся на Алтае паром спасли, а две машины ушли на дно

Угрозы для экологии в районе стоянки сейчас нет Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

Перевернувшийся на воде паром удалось отбуксировать к берегу в районе села Артыбаш Турочакского района. В результате происшествия два автомобиля, находившиеся на борту, ушли на дно – спасти технику не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, подробности выяснила «Комсомольская правда».

Будут ли поднимать затонувшие машины с глубины озера, пока неизвестно. Что касается самого судна, то специалисты продолжают восстанавливать его плавучесть и готовить к возвращению в исходное положение.

Угрозы для экологии в районе стоянки сейчас нет: разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Чтобы подстраховать акваторию от возможного загрязнения, вокруг парома оперативно выставили специальные боновые заграждения. Профильные службы продолжают работать на месте, точные причины и обстоятельства ЧП еще устанавливаются.