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2 июля 2026 5:46

Перевернувшийся на Алтае паром спасли, а две машины ушли на дно

Спасатели выставили боновые заграждения, чтобы не допустить разлива топлива
Павел БАСТРЫГИН
Угрозы для экологии в районе стоянки сейчас нет

Угрозы для экологии в районе стоянки сейчас нет

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

Перевернувшийся на воде паром удалось отбуксировать к берегу в районе села Артыбаш Турочакского района. В результате происшествия два автомобиля, находившиеся на борту, ушли на дно – спасти технику не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, подробности выяснила «Комсомольская правда».

Будут ли поднимать затонувшие машины с глубины озера, пока неизвестно. Что касается самого судна, то специалисты продолжают восстанавливать его плавучесть и готовить к возвращению в исходное положение.

Угрозы для экологии в районе стоянки сейчас нет: разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Чтобы подстраховать акваторию от возможного загрязнения, вокруг парома оперативно выставили специальные боновые заграждения. Профильные службы продолжают работать на месте, точные причины и обстоятельства ЧП еще устанавливаются.