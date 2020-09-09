Хвост рухнувшего 14 лет назад самолета всплыл в Телецком озере

Фрагмент рухнувшего самолета типа "Корвет" (фото: Игорь Калмыков)

7 сентября, спустя 14 лет после крушения легкомоторного гидросамолета в водах Телецкого озера, его часть всплыла на поверхность. По случайному совпадению это произошло в День дайвера.

Озеро мертвецов

Крушение четырехместного самолета произошло 14 августа, а спустя 14 лет был обнаружен его фрагмент. Совпадение ли? Вокруг Телецкого озера ходит много легенд. Одна из них гласит, что на самом дне, где даже рыбы не водятся, «захоронено» целое войско в полном обмундировании. Якобы воины ушли под лед еще во времена Чингисхана.

А вообще, мертвецов в озере действительно много. К счастью, крушения происходят не так часто, но вот из погибших мало кого находят. Местные гиды рассказывают, что дайверы, кому удавалось опуститься максимально глубоко, потом передают жуткие истории, мол, где-то там, в темноте, куда даже не пробивается солнечный свет, между придонными слоями воды стоят тела. Из-за низких температур они фактически «законсервированы» и даже спустя годы не меняются. А еще они рассказывают о кладбище затонувшей техники: вертолеты, самолеты, лодки, катера – все это остается на дне и крайне редко что-то поднимается на поверхность.

Катастрофа

Но в этот понедельник, 7 сентября, как раз произошло именно так. О находке на своей странице в Facebook рассказал директор Алтайского государственного заповедника Игорь Калмыков. Всплывший на поверхность фрагмент самолета типа «Корвет» обнаружил капитан одного из катеров и передал информацию сотруднику заповедника. А уже далее данные передали в полицию в региональное управление МЧС. Хвостовая часть была обнаружена близ кордона Байгазан. Ее отбуксировали к берегу для дальнейших действий.

Напомним, трагедия с самолетом произошла 14 августа 2006 года. На борту находились три человека: 40-летний пилот Иван Примеров, его 14-летняя дочь Екатерина и 25-летний сын владельца самолета, предпринимателя из Горно-Алтайска Бориса Карпова Артем. Тело последнего было обнаружено практически сразу. Остальных искали более десяти дней, но безрезультатно. Поиски были затруднены большой глубиной, сильной заиленностью воды, подводным течением. Операция была прекращена ввиду бесперспективности.

Тогда в работе принимали участие специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда. Они задействовали барокамеру, локатор бокового обзора, эхолот, но возможно гидроплан унесло подводным течением, поэтому ничего обнаружить не удалось.

В качестве рабочих версий произошедшей катастрофы называли человеческий фактор, а свидетели рассказывали, как что самолет упал в озеро после того, как при резком развороте попал в штопор. Кто-то говорил о резкой смене направления ветра.

Дело закрыто

Другая крупная авиакатастрофа произошла 12 февраля 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На его борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, бизнесмен и бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева и бейсджампер Глеб Вореводин.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В качестве причин аварии рассматривалось несколько версий: плохая погода, неисправность техники, ошибка пилота. В результате поисковой операции удалось обнаружить несколько фрагментов воздушного судна и тело Елены Ракитской. Остальных жертв крушения, как и сам вертолет, не обнаружили.

Весной 2017-го Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет. По его версии вертолет рухнул в воды озера из-за неблагоприятных метеорологических условий. А уже в конце июля дело приостановили. В МАК отметили, что в случае возможного обнаружения вертолета или появления другой важной существенной информации, они возобновят работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поиски разбившегося на Телецком озере вертолета не возобновятся

Разбившийся на Телецком озере вертолет «Robinson R-66» больше не будут искать. Такое решение принято на совещании с участием Росавиации, правительства Республики Алтай, МЧС и других ведомств (подробнее)