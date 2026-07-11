Мимо проходили толпы, но только одна женщина не осталась безучастной. Фото: Приют «Территория спасения»

В Барнауле кошка выпала из окна 11 этажа и осталась жива. Сейчас ее выхаживают волонтеры приюта для животных из Новоалтайска. Подробности – в материале «КП-Барнаул».

В настоящее время пушистик находится в «Территории спасения» – это единственный приют в Алтайском крае, где занимаются реабилитацией животных-инвалидов.

Спасение на грани невозможного

«После падения кошка пролежала как минимум с ночи до обеда следующего дня на земле в ожидании помощи. Мимо проходили толпы народа, но только одна женщина, Ирина, не осталась равнодушной, - рассказывает Ольга Камнева, хозяйка приюта «Территории спасения». - Она подобрала кошечку, объездила с ней все ветклиники Барнаула, но нигде помочь не могли, пока не попала в «Нику». Там у кошки определили перелом локтевой и лучевой кости левой грудной конечности, вывих в запястье и правой и левой грудных конечностях. Такие животные лечатся очень дорого и очень тяжело. После этого она обратилась, через знакомых, ко мне за помощью».

Состояние тяжёлое, но надежда есть

Сейчас животное проходит лечение, но состояние кошки по-прежнему очень тяжелое.

«Пневмоторакс обеих лёгких, к сожалению, до сих пор сохраняется. Сейчас речь идет о том, выживет она или нет. Ветрачи пытаются стабилизировать состояние, потом уже, если все обойдется, будут лечить лапки. Однако за это время на одной кость уже почернеть успела, и есть угроза ампутации. Был организован сбор небольшой, люди помогли, чем могли. Мы очень надеемся, что мы сможем её выходить и вылечить».

Фото: Приют «Территория спасения»

Кто теперь будет заботиться о кошке

Тем временем хозяйка пострадавшего животного связалась с владелицей приюта уже после того, как Ольга начала лечение животного. Она позвонила, чтобы узнать состояние питомца, сказала, что попытается помочь, однако, никаких действий пока не предприняла. Ирина, девушка, которая спасла кошку, хочет забрать ее се6е. Сложность заключается лишь в том, что у нее нет опыта ухода за животными в таком тяжелом состоянии, поэтому готова сделать это позже, как только состояние пушистика станет стабильным.

Время «летунов»

По словам Ольги Каменевой, случившаяся ситуация – не единичный случай, а скорее печальная закономерность:

«К огромному сожалению, как только приходит весна, все приюты просто завалены животными, которые выпадают из окон, с балконов. У нас люди, понимаете, удивительные существа. Ставят москитные сетки и почему-то думают, что это спасет их питомца от выпадения. Часто у людей кошечки выскакивают в подъезды. Но это почему-то это тоже считается нормой - ну выскочила кошечка, ну погуляла по подъезду, и ничего страшного. В итоге и в подъездах окна бывают открыты. Очень часто «летуны» поступают в приюты. У меня вот за два дня - два летуна, оба в тяжёлом состоянии, в клинике».

Как предотвратить падения

Совет, который Ольга дает хозяевам, которые живут на высоких этажах и боятся за своих питомцев:

«Есть прекрасные решёточки, называется антикошки, которые не дают питомцу выскочить в окно или выпасть из него. Они есть в виде решёточек и даже в виде балкончиков. Выбор разнообразный. Конечно, стоят не особо дёшево, но это в любом случае не дороже жизни животного или его последующего восстановления. Поэтому обезопасить себя и своего питомца вполне себе реально».

Сейчас на попечении «Территории спасения» находится 200 собак и 120 кошек, хозяйка приюта и волонтеры, конечно, стараются уделить должное внимание и заботу каждому животному, но помощь нужна всегда. Приют принимает помощь от всех желающих, это может быть не только материальная поддержка, но и физическая помощь с питомцами. Узнать подробнее о том, как помочь, можно в группе «Территории спасения» в ВК или связаться Ольгой Камневой лично.

Автор: Елизавета Куцева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Задыхались в старом коровнике». Собакам, изъятым из «темного приюта», требуется помощь

На Алтае волонтеры забрали собак от их «спасительницы» (подробнее)