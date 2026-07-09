Волонтеры забирают испуганных собак из Бураново. Скриншот видео

В приюте «Территория спасения» на Алтае сегодня пытаются спасти, пролечить, а после пристроить 12 взрослых собак и трех щенков, доставленных из Бураново.

«Там женщина забаррикадировалась»

«Позвонили люди, обратились с просьбой о помощи, - рассказывает Ольга Камнева, хозяйка приюта «Территория спасения». - Сказали, что в старом заброшенном коровнике женщина со стаей собак забаррикадировалась».

Собаки были заперты в доме на короткой цепи. Скриншот видео

По словам Камневой, женщина по имени Венера, снявшая в аренду коровник, спасала собак, кошек, а также коров, телят, жеребят, которых хотели пустить на мясо. Но спасала своеобразно.

Волонтеры забирают истощенных собак в Бураново. Видео: личный архив

«Она там устроила могильник - жеребята там же умирали, вылечить их было сложно. И тут же собаки были. Хозяин коровника такого поворота дел, мягко говоря, не ожидал, и в какой-то момент нашел нового арендатора. И тогда Венера забаррикадировалась, отказываясь выезжать, потому что уезжать ей в тот момент было просто некуда», - рассказывает Ольга.

По словам Камневой, когда волонтеры подъехали к коровнику, она объяснила Венере, что готова забрать собак, но раз и навсегда.

«Я была готова тут же увезти этих страдальцев истощённых, непонятно как питающихся, которые живут без света там, но Венера не согласилась категорически», - рассказывает Ольга.

В бане были заперты три щенка. Скриншот видео

«Сидели на цепочке в темноте»

Через несколько дней волонтеры вновь позвонили руководительнице приюта «Территория спасения» со словами: «Там ужас, надо бедняг с этого «темного приюта» вывозить!».

К тому времени собаки были перемещены из коровника в развалившийся ветхий дом с сараем и баней, который Венера взяла в аренду в Бураново.

Волонтеры забирают собак из Бураново. Скриншот видео

«Подъехали, там был страх божий: некоторые бедолаги привязаны на цепочки размером в 30-50 сантиметров, сидели в темноте. Часть, в том числе щенки, были в бане закрыты. Еще одна группа собак в доме заколочена просто - без выгула, без ничего. И три старые, очень худые собаки сидели на цепях вокруг дома. Без воды в жару, без еды, буквально в голом поле», - рассказывают волонтеры.

Хозяин дома, по словам Ольги Камневой, увидев картину, готов был тут же выпустить всех собак в деревню.

«Мы не могли это допустить. Когда появилась Венера, мы с ней договорились, что я 15 питомцев на месяц забираю, три остаются с ней, к которым она сильно привязана. Женщина пообещала за это время решить вопрос с их вакцинацией, стерилизацией, корм привозить своим собакам клялась, но месяц прошел, ее не слышно», - рассказывает Камнева.

собаки сидели в темноте на короткой цепи. Скриншот видео

Что дальше

Сейчас ситуация с новыми питомцами приюта «Территория спасения» не очень веселая.

«В итоге собаки так и сидят у нас, - говорит Камнева. - От владелицы условной ни звоночка, ни письма. Соответственно, вновь прибывших надо размещать, стерилизовать. Я их, конечно же, обработала, вакцинировала. Естественно, я их кормлю с помощью добрых людей. Но сейчас стоит вопрос о стерилизации. Это довольно большая сумма. В среднем стерилизация одной девочки, а их семь, и они достаточно крупненькие, обойдется в 12 тысяч рублей. Плюс их как-то размещать надо».

Волонтеры забирают истощенных собак в Бураново. Видео: личный архив

Пока бурановские собаки временно размещены по несколько в один вольер.

«Места новичкам катастрофически не хватает, надо расселять, а в среднем постройка одного вольера стоит 60—70 тысяч рублей», - озабочена сейчас хозяйка приюта «Территория спасения», где оказывают помощь больным собакам и кошкам. И сегодня в этом приюте животных все больше, и средств на них тратится гораздо больше, чем поступающей финансовой помощи. Узнать, как помочь приюту, можно в официальном сообществе в приюта.

Читайте также

«Я заикаюсь, она воет во сне». Как живет хаски, которая два года ждала бойца СВО как Хатико

Боец СВО, нашедший свою собаку спустя два года, рассказал подробности их истории (подробнее)