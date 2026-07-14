Поймали и привели в полицию. На Алтае спасли осиротевшего медвежонка Микки

Медвежонок Микки. Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

В центре реабилитации медвежат-сирот Алтайского биосферного заповедника новый подопечный – малышка Микки, которую нашли в Улаганском районе. Без медведицы в дикой природе её ждала бы верная гибель, но теперь появился реальный шанс на жизнь.

Попал в полицию

Осиротевшего медвежонка нашли еще в начале июня. Малышку (хотя достоверно пол еще неизвестен, его определят только осенью) нашли одного в реке Чулышман. Животное отловили и доставили в отделение полиции по Улаганском району. Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора предложил Алтайскому заповеднику взять малышку на реабилитацию.

«Чтобы попасть к нам, она проехала от Балыкчи через Улаган, Горно-Алтайск… Больше 1000 километров, причем по жаре под +30 градусов. Но чувствует себя нормально, сытенькая, хорошенькая», – рассказывает Сергей Ерофеев, заместитель директора по охране Алтайского заповедника.

Медвежонок Микки. Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Микки примерно полгода, но она чуть меньше, чем должна быть по возрасту. Отличительная черта – белый воротничок.

Специалисты отмечают, что шансы осиротевшего медвежонка на выживание в дикой природе практически равны нулю. А если он будет расти при контакте с человеком, то уже никогда не сможет вернуться в естественную среду. Однако в Алтайском заповеднике с 2021 года работает приют по реабилитации осиротевших медвежат, которых готовят именно к самостоятельной взрослой жизни в тайге по методике Пажентовых. Основной принцип в том, что контакт с человеком сведен к абсолютному минимуму, чтобы косолапый воспитанник не привыкал к людям и сохранил дикие инстинкты.

Овсянка на молоке и яйца

Прибыв в приют, поначалу Микки вела себя строптиво, но уже через полчаса освоилась в вольере. Поняла, где миска, где ванночка и почему к электроизгороди лучше не подходит.

«Чувствует себя медвежонок хорошо. Ест овсяную кашу на молоке, с добавлением яиц и через день подсолнечного масла. Уже пробует съедобные растения», — рассказал Сергей Ерофеев.

Впереди у Микки долгий путь взросления. Из крошечного шерстяного комочка ему предстоит вырасти в сильного и самостоятельного дикого зверя, который сможет выжить в непростых условиях прителецкой тайги.

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