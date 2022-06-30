Кушают исправно: медвежата Редис и Сюрприз подрастают в алтайском заповеднике

Медвежат растят так, чтобы они не привыкали к человеку. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Медвежат-сирот Редиса и Сюрприза почти месяц назад привезли в специализированный приют на Алтае для косолапых малышей, которые остались без матери-медведицы. Как звери живут сейчас, рассказали сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

– Медвежата кушают исправно, не привередничают, к человеку не ластятся, хотя уже и спускаются с деревьев к кормлению, но это было ожидаемо и естественно, – рассказал ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Медвежат растят так, чтобы они не привыкали к человеку. Исключены любые тактильные контакты. Сотрудники заповедника даже надевают специальные балахоны, чтобы животные не видели их лица.

Напомним, медвежата Редис и Сюрприз – братья. Они были найдены в Красноярском крае после того, как их маму убили браконьеры, и малыши остались одни. В естественной среде им грозила бы гибель, но им повезло встретить добрых людей.

Из Красноярского края их привезли в приют для медвежат-сирот в Алтайском государственном биосферном заповеднике. Здесь за лето их вырастят и подготовят к жизни в дикой среде.

Приют для медвежат на Алтае создали в прошлом году. Первыми «выпускниками» звериного детского дома стали Миша, Маша и Тепа, которые также остались без родителей. Все лето они повели в реабилитационном центре, а осенью уже были готовы к самостоятельной жизни. Им прикрепили бирки и выпустили на волю.

Как рассказывает Игорь Калмыков, увидеть их удается редко, так как территория заповедника не просто большая, она огромна – более 870 тысяч га.

– Но у нас по территории расставлены видеокамеры и фотоловушки. Медвежата попадали на них. Узнавали их как раз по биркам на ушах, – рассказывает директор заповедника

Братьев Редиса и Сюрприза планируют выпустить на их родине – в Красноярском крае.

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