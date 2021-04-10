Ми-ми-ми: сотрудник алтайского заповедника показал, как выхаживают крошечных медвежат

Специалисты забирают медвежат с места трагедии, выхаживают их по методике с минимальным контактом человека и выпускают. Фото – Екатерина Пажетнова.

Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин побывал в Центре спасения медвежат-сирот в селе Бубоницы Тверской области. Там он посмотрел, как именно выхаживают малышей, и рассказал, почему содержать таких питомцев намного сложнее, чем любых других домашних животных, сказано на сайте заповедника.

Причиной разлуки медвежат с мамами часто бывает браконьерство, рубка леса или другое воздействие человека. Медвежата-сироты обречены на гибель или могут попасть в цирк или зоопарк. К счастью, многие оказываются в реабилитационном центре. Там принимают малышей в основном из Европейской части России.

Реабилитация медвежат. Фото – Екатерина Пажетнова.

– Специалисты забирают медвежат с места трагедии, выхаживают их по методике с минимальным контактом человека и выпускают в места былого проживания. За эти годы они вернули в природу около 230 медвежат. У истоков методики стоит доктор биологических наук, заслуженный эколог России Валентин Пажетнов, – сообщают сотрудники заповедника.

За неделю пребывания в центре Юрий Калинкин участвовал в воспитании шестерых медвежат-сирот из Карелии и Кировской области.

Реабилитация медвежат. Фото – Екатерина Пажетнова.

– Все это намного сложнее содержания любых домашних животных. Нюансов много, среди них, прежде всего то, что питомцы это дикие хищники, с которыми недопустимо налаживание каких-либо контактов облегчающих работу с животными в обыденной жизни, ведь они выращиваются для дикой природы, – рассказал сотрудник заповедника.

Одно из необходимых и непривычных требований при работе с медвежатами – соблюдение режима молчания. Поэтому все вопросы нужно задавать только после окончания процедур, которых немало. Среди того, что делал Юрий Николаевич – приготовление корма, перевод медвежат с кормления из соски на кормление из миски, умывание, поддержание чистоты и подготовка вольера.

– Были и казусы – мне поручили отловить из игрового отсека двух медвежат для кормления, я открыл дверцу и как самый плохой вратарь пропустил сразу шесть мохнатых, ревущих «мячей». Вернуть обратно эту машущую лапами с когтями и кусающуюся компанию мне уже помог Сергей. Это тоже было уроком, с такими питомцами нужно работать четко и быстро, – вспоминает зоолог.

Реабилитация медвежат. Фото – Екатерина Пажетнова.

Работа в центре принесла много впечатлений зоологу. По его словам, даже в поезде по дороге домой он просыпался во время установленное для кормления медвежат время.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском заповеднике создадут пункт реабилитации медвежат-сирот. Он появится в прителецкой части – эта территория идеально подходит для бурого медведя. В начале октября в заповедник приезжали эксперты «Центра спасения медвежат-сирот» из Тверской области - Сергей и Екатерина Пажетновы.

В ходе рабочего визита Сергей и Екатерина осмотрели перспективные участки Алтайского заповедника по берегам залива Камга и в окрестностях села Яйлю. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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