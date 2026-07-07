Вместо разбитого в щепки аккордеона - балалайка: попавший в ДТП на Алтае виртуоз выписался из больницы и продолжил свое путешествие

Пока что Клим путешествует на поезде Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Известный музыкант-велосипедист Климентий Калужских, который в прошлом году объехал 50 регионов страны на своем «железном коне», вернулся к путешествиям. Весной Климу пришлось уйти на вынужденный перерыв - 18 мая на въезде в Республику Алтай его сбила машина. Аккордеон 23-летнего виртуоза разбился в щепки, велосипед – не подлежит восстановлению, а сам Климентий получил множественные переломы.

В прошлом году Клим начал свое большое путешествие и уже в конце мая должен был добраться до Кабардино-Балкарии, чтобы взойти на Эльбрус. Однако по пути, остановившись в Республике Алтай, он выехал на велосипеде на запрещающий сигнал светофора и угодил под колеса автомобиля. Лечение было долгим, так как у молодого человека были сломаны семь ребер, лопатка, ключица и указательный палец на правой руке. Сначала он лежал в Республиканской клинической больнице, а потом перевелся на реабилитацию в Новосибирск, где ему провели операцию по установке пластины после осколочного перелома ключицы со смещением.

Как рассказал Климентий на своей странице в VK, больничная история, наконец, позади. В июле он смог продолжить свое путешествие и уже добрался до Москвы:

«Операцию мне сделали 1 июня. Реабилитация идёт, рёбра и палец уже срослись. Я постепенно начинаю возвращение к путешествиям, пока что - по железным дорогам. Пока я без велосипеда и аккордеона. Мой инструмент разлетелся в щепки при аварии, а играть на новом аккордеоне можно будет не раньше, чем через месяц. Сейчас я временно взял балалайку - она лёгкая, и её комплекция позволяет играть даже сейчас, когда плечевой сустав зафиксирован бандажом на время срастания ключицы», - пишет молодой человек.

Конечную точку маршрута Клим пока не раскрывает – говорит, что хотел бы сохранить интригу. Однако в разговоре с «КП»-Барнаул» путешественник намекнул, что планирует посетить Кавказ и «поесть абрикосов». Уже 13 июля Климентий вернется в Москву и обещает рассказать подробности своих приключений.

Напомним, Климентий известен тем, что играет на музыкальных инструментах прямо на ходу. Сам он родом из Магаданской области, но успел пожить в разных местах, в том числе и на Алтае. Выступает Клим прямо на улицах – его не раз замечали и в Барнауле, и в Бийске. Прохожих он удивляет не только своими музыкальными способностями, но и разными трюками на велосипеде: к примеру, Клим умеет ездить задом наперед.

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