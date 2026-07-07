Куда сходить на День семьи, любви и верности 2026 в Барнауле: концерты, парки, фестивали, мастер-классы

8 июля - День семьи, любви и верности Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля - День семьи, любви и верности. Праздник появился в нашем календаре в 2008-м, когда в стране впервые был объявлен Год семьи. Как сделать этот день незабываемым для самых дорогих людей и где провести время вместе - в материале «Комсомольская правда-Барнаул».

Торжественное шествие семей, 0+

Когда: 8 июля, сбор в 11.45, старт в 12.00

Где: Барнаульский парк «Изумрудный» (Комсомольский проспект, 128)

В честь праздника в Барнауле пройдет торжественное шествие семей. Принять участие в параде могут все желающие независимо от возраста.

- Мероприятие пройдёт под девизом «Россия - семья семей». Всех гостей и участников ждёт концертная и анимационная программа, - рассказывают организаторы. - К масштабной акции присоединятся более 90 городов страны!

Шоу подушек, 0+

Когда: 8 июля, 13:00 – 15:00

Где: Парк «Центарльный», Барнаул, пр. Социалистический, 11

Парк «Центральный» приготовил яркую праздничную программу. Гостей ждет полтора часа увлекательных игр и конкурсов, которые понравятся не только детям, но и их родителям, а также яркое шоу подушек и приятные подарки для всех участников. 0+

Концерт «Главней всего погода в доме», 6+

Когда: 8 июля в 19.00

Где: парк «Изумрудный», Барнаул, пр. Комсомольский, 128.

Парк «Изумрудный» приглашает на праздник, посвященный Дню любви, семьи и верности. Гостей ждет насыщенная программа: выступление театра песни СветОчей, ансамбля народной песни «Диво» и студии современного танца «Вортекс». 6+

Мастер-класс по ручной набойке на ткани «Печатные узоры», 6+

Когда: 8 июля в 14:00

Где: Художественный музей Алтайского края, Барнаул, ул. Максима Горького, 16

Стоимость билетов: 510 рублей (общий), 480 рублей (льготный), 465 рублей (социальный). Приобрести билет можно в кассе музея (наличный/безналичный расчет).

Запись по телефону: (3852) 50-22-28; 8-963-539-25-75.

В День Семьи, Любви и Верности Художественный музей Алтайского края приглашает на мастер-класс по ручной набойке на ткани «Печатные узоры».

- Уже много веков ромашка – символ любви в России. Предлагаем украсить ромашками и другими растительными мотивами заготовку для шоппера, косметички, мешочка или декоративной салфетки, - рассказывают в музее.

Набойка или набивка – это способ украшения однотонного полотна цветным или белым рисунком с помощью деревянных форм-штампов с вырезанным на них рельефом. Зародилось это древнее искусство в начале нашей эры в Индии, а в Х веке распространилось на Руси.

Продолжительность мастер-класса — 2 часа. Все материалы будут предоставлены.

Спортивный праздник «Сила семьи – в единстве», 0+

Где: парк «Лесная сказка Барнаул, ул. Энтузиастов, 12

Когда: 11 июля в 14:00

В парке «Лесная сказка» в честь Дня семьи, любви пройдет семейный спортивно развлекательный праздник «Сила семьи - в единстве».

«И это не просто слова. Семья становится по-настоящему сильной, когда её члены чувствуют себя единым целым: поддерживают друг друга, разделяют общие ценности и действуют сообща», - говорят в парке.

Гостей ждут творческие выступления, презентация семейных традиций, демонстрация сплочённости и креатива всей семьёй!

Кстати, вы можете стать участником семейного конкурса на празднике. Для этого до 9 июля (включительно) нужно подать заявку по телефону: +7 983 554 58 16. В заявке укажите ФИО всех участников и контактный номер телефона. А также подготовить три задания: визитную карточка семьи - необычный рассказ о семейных традициях и увлечениях; герб семьи (формат — не менее А4) и представить творческий номер, в котором будет видно, как семья действует как единое целое. Победители получат ценные призы: бытовую технику для дома и товары для активного отдыха и путешествий.

Фестиваль «Родные-Любимые», 0+

Когда: 11 июля, 12:00 - 16:00

Где: Барнаульский парк «Центральный» (Социалистический проспект, 11)

Фестиваль «Родные-Любимые», который проводит Движение Первых Алтайского края, уже стал доброй традицией. Праздник объединяет разные поколения и напоминает о ценностях крепкой семьи.

Участников ждут различные тематические площадки, организаторы подготовили активности для детей и взрослых, командные и спортивные игры на сплочение, квест «Компас семейных ценностей и возможностей» и многое другое. На сцене парка развернется интерактивная программа и творческие выступления, а также пройдет торжественное вручение паспортов.

Акция «Точка опоры» , 6+

Когда: с 6 по 10 июля

Где: Центры занятости населения Алтайского края

В преддверии Дня семьи любви и верности, центры занятости населения Алтайского края проведут краевую профориентационную акцию «Точка опоры». Гостей ждут различные семейные мероприятия, которые помогут не только укрепить связь родителей и их детей, но и помочь подросткам определиться с будущей сферой деятельности. В рамках акции пройдут разнообразные мероприятия: индивидуальные профориентационные консультации, тематические уроки по выбору профессии, экскурсии на ведущие предприятия региона, мастер-классы, полезные тренинги и семинары.

Для получения подробной информации нужно обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

Исторический час «Святые Пётр и Феврония», 6+

Когда: 8 июля в 15:00

Где: Центральная городская библиотека (Барнаул, ул. Профинтерна, 35)

Гости мероприятия смогут увидеть книгу с текстом XVI века о жизни святых, послушать рассказ от протоиерея Константина Метельницкого о том, что произошло в истории нашего государства после запрета почитания покровителей брака, узнать интересные факты о жизни святых а также увидеть фильм Михаила Калика «Любить…» и присоединиться к обсуждению того, как в атеистическом обществе СССР сохранялось понятие любви, напрямую связанное с верой.

Творческие мероприятия в городских библиотеках

В филиалах библиотек города Барнаула тоже пройдут множество мероприятий для детей и взрослых, приуроченных к празднику. Например, 8 июля библиотека бибилиотека №17 (ул. Островского, 31) проведет акцию «Жив т в веках любовь и верность» - участники узнают историю праздника, о его глубоких корнях и традициях, послушают рассказ о святых Петре и Февронии Муромских, чья любовь и верность стали образцом для подражания на протяжении веков и летнюю мастерскую по изготовлению символа семьи – нежной ромашки «Символ праздника Февронька».

Также, мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут 8 июля в библиотеках №№3, 14, 18, 20, 32 и Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. Подробнее ознакомиться с планом мероприятий можно на сайте Централизованной библиотечной системы г. Барнаула, или по номеру телефона библиотеки-филиала.

Подготовила Елизавета Куцева.

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