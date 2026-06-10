Где искупаться в Барнауле – 2026. Адреса пляжей, бассейнов и цены

Большинство пляжей уже открыты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Алтайском крае пока не думает отступать. При таком пекле хочется окунуться в прохладную воду. Рассказываем, какие пляжи уже работают в Барнауле, где можно искупаться и сколько это стоит.

База отдыха «Варежка»

Адрес: Зоотехническая, 29в, р.п. Южный, Барнаул.

Цена: взрослые на полный день – 800 рублей, дети от 4 до 12 лет – 500 рублей. Абонемент на всё лето стоит 3500 рублей. Вечерний билет (с 18:00 до 20:30) – 500 рублей для всех. Аренда катамарана на полчаса – 400 рублей, сап-борда – также 400 рублей на 30 минут. Беседка с мангалом сдаётся за 1200 рублей в час, минимальная аренда – 2 часа.

База отдыха работает с 10:00 до 20:30. На пляже есть шезлонги, навесы, прокат катамаранов и сап-бордов, оборудованы беседки с мангальными зонами. «Варежка» славится большой водной горкой и кафе с напитками и едой.

«Арлекино Aqua»

Адрес: Георгия Исакова, 149А.

Цена: взрослый дневной билет (с 14 лет) – 1000 рублей, детский (с 3 до 14 лет) – 500 рублей. Вечерний вход (с 18:00 до 21:00) – 600 рублей для взрослых и 300 рублей для ребёнка. Дети до 3 лет проходят бесплатно. Пенсионеры, инвалиды 1-2 группы, многодетные семьи и ветераны СВО могут воспользоваться льготами.

Это один из самых популярных бассейнов под открытым небом в черте города работает ежедневно с 10:00 до 21:00. На территории есть VIP-кабинки, сауна, шезлонги и кафе. Посещение со своей едой запрещено.

«Адриатика»

Адрес: Попова, 167.

Цена: взрослые – 700 рублей, дети (с 3 до 12 лет) – 400 рублей. После 17:00 вход – 350 рублей.

Ещё один небольшой бассейн в черте города, расположенный возле спортивного клуба «Адриатика». Работает до 20:00.

Бассейн спорткомплекса «Обь»

Адрес: Папанинцев, 96.

Цена: для взрослых посещение на 45 минут – 450 рублей, на 3 часа и более – 1100 рублей. Дети до 17 лет за 45 минут – 350 рублей, за 3 часа – 800 рублей. Дети до 7 лет – 300 и 700 рублей соответственно. Дети до 3 лет проходят бесплатно. Для мам с детьми предусмотрен сеанс продолжительностью 1 час 45 минут за 1200 рублей.

Бассейн находится на улице. На территории есть шезлонги и различный инвентарь для плавания.

«Pool Side»

Адрес: Жасминная, 3а.

Цена: взрослые – 900 рублей, дети – 500 рублей. В будни после 18:00 – 600 рублей для взрослых и 300 рублей для детей.

Пляжный клуб расположился в черте города на территории 450 квадратных метров. Внутри есть детский и взрослый бассейны, шезлонги, зонтики, батут, а также бар и кафе. Вход со своей едой строго запрещён.

«Чайка»

Адрес: Пионерская долина, 4, п. Борзовая Заимка, Барнаул.

Цена: взрослые и дети от 13 лет – 900 рублей в любой день, дети с 5 до 12 лет – 500 рублей, младше – бесплатно.

Открытый бассейн в лесной зоне недалеко от Барнаула работает с 10:00 до 20:00. На территории есть взрослая и детская зоны, шезлонги, зонты, летний душ, кабинки для переодевания, а также бар и веранда ресторана.

«Планета Q»

Адрес: Байкальская, 47, п. Борзовая Заимка, Барнаул.

Цена: взрослые – 1250 рублей, дети с 3 до 12 лет – 600 рублей, до 3 лет – бесплатно. С 17:00 до 21:00 действует вечерний тариф – 500 рублей для всех.

Развлекательный комплекс с открытым бассейном, специальным меню, DJ, баром и другими активностями - дискотеками и анимационными программами для детей. Работает с 10:00 до 21:00.

«Пляж» в парке Смертина

Адрес: Энтузиастов, 12В.

Цена: взрослые – 1200 рублей, дети с 3 до 13 лет – 600 рублей, младше – бесплатно. После 18:00 взрослый билет стоит 600 рублей.

Ещё одно место для отдыха в черте города. Как и на других пляжах, здесь есть шезлонги и зонтики. Для детей бесплатно работают аниматоры. Открыт с 10:00 до 21:00.

«Лапа»

Адрес: Новосибирский тракт, 23/1.

Цена: в будни (с понедельника по четверг) – 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей с 6 до 12 лет. С пятницы по воскресенье – 900 рублей для взрослых и 300 рублей для детей. С 18:00 вход для всех – 500 рублей.

Пляж на Гребном канале работает с 10:00 до 22:00. Внутри есть взрослый и детский бассейны, доступ к самому каналу, спортивные площадки для активных игр, душ, раздевалки, кафе и аренда сап-бордов.

Пляж "Лапа" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Водный мир»

Адрес: Правобережный тракт, 39.

Цена: взрослые – 300 рублей, дети до 12 лет – бесплатно.

Ещё одно излюбленное место барнаульцев. Пляж работает с 10:00 до 21:00. На территории есть шезлонги, зонты, зона для детского купания, горки и профессиональные спасатели. Сюда можно приезжать со своей едой.

«Лесные дали»

Адрес: Широкая просека, 15.

Цена: взрослые – 700 рублей, дети до 12 лет – 450 рублей.

Место, где можно насладиться свежим лесным воздухом и ярким солнцем. Открытый бассейн доступен с 10:00 до 22:00. На территории есть шезлонги, зонтики, ресторан и шатёр для комфортной трапезы на улице. Со своей едой вход воспрещён.

«Магис-Спорт»

Адрес: Взлётная, 25.

Цена: взрослые – 700 рублей, дети до 12 лет – 400 рублей.

Открытый бассейн прямо на крыше спортивного комплекса «Магис Спорт». Это небольшой каркасный бассейн глубиной полметра.

Городской муниципальный пляж на острове Помазкин готовится к открытию, но точной даты пока нет.

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