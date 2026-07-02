Даниил Страхов, Анна Якунина и не только: кто из звезд посетит «Шукшинские дни на Алтае» в 2026 году

Фестивальные дни пройдут с 21 по 26 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году состоится 50-й фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» (6+). Кто из звезд прилетит в этом году и какие нововведения ожидают гостей мероприятия, рассказала на пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Красная дорожка

Фестивальные дни пройдут с 21 по 26 июля. Красная дорожка запланирована на 22 июля в 18.00 возле театра драмы им. В. М. Шукшина. Её развернут вдоль фонтана перед зданием. А также, учитывая пожелания горожан в прошлые годы, перед театром разместят большой экран, чтобы все пришедшие могли видеть гостей фестиваля.

Несмотря на то, что красная дорожка запланирована на среду, основные мероприятия начнутся уже во вторник, с 21 июля. В 17.00 на экспериментальной сцене театра драмы состоится шоу «Игра в бисер» с писателем, историком литературы, профессором, доктором филологических наук Игорем Волгиным.

В 18.30 в драмтеатре пройдет творческая встреча с артистом театра и кино Даниилом Страховым. В это же время на площадке Молодежного театра Алтая состоится моноспектакль народной артистки России Анны Якуниной «Монолог женщины». Также постановку покажут 23 июля в Рубцовском драматическом театре.

А 24 июля, в пятницу, в городском Дворце культуры Бийска состоится творческий вечер артиста театра и кино Станислава Бондаренко.

В Сростках основные мероприятия будут сосредоточены на горе Пикет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всё сосредоточится на Пикете

Традиционно заключительный день фестиваля пройдет в Сростках – на родине Василия Шукшина.

«У нас есть изменения к этому дню. Это будет эксперимент – все активности сосредоточить на горе Пикет, организовать своеобразную фестивальную деревню. Там пройдет и песенный фестиваль, и выставка-ярмарка мастеров «Чудики», и фестиваль пирога», – рассказала Елена Безрукова.

Заключительным аккордом фестиваля в 18.00 станет концерт кавер-группы «Айвазовский оркестра».

Туалеты и парковка для всех на горе

Учитывая, что все активности будут сосредоточены на Пикете, для гостей фестиваля на горе организуют отдельную парковку, куда можно будет проехать без пропусков. Организаторы заявили, что там сможет вместиться порядка 500 машин.

Также будет организована продажа воды и санитарная зона с туалетами. Все локации будут размещены на карте фестиваля.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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