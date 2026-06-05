Съемки пройдут в двух городах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае пройдут съемки полнометражного триллера с участием именитых российских актеров. Работы над новой картиной пройдут в Бийске и Барнауле уже этим летом! О чем будет фильм «Импостер», и кто в нем снимется – в материале «КП»-Барнаул».

Съемки в Бийске и Барнауле

«Этим летом Бийск станет съемочной площадкой для полнометражного художественного фильма «Импостер». Это драматический триллер о семье, выборе и опасных соблазнах, с которыми может столкнуться каждый подросток», - сообщили в мэрии Бийска.

Работы над фильмом начнутся в июле. Часть сцен будет отснята и в Барнауле. Сообщается, что проект был поддержан Министерством культуры региона.

«У бийчан есть уникальный шанс попасть в массовку или даже получить свою первую роль в большом кино. Организаторы приглашают и профессионалов, и новичков, которые только делают первые шаги в актёрской профессии», - говорят в администрации.

Подробности обещают сообщить позже.

О чем расскажет фильм «Импостер»?

Известно, что жанр фильма – психологическая драма-триллер. К этому уже отсылает и название – Inposter с английского переводится, как «самозванец». Часто используется в словосочетании – синдром самозванца.

Также сообщается, что фильм затронет актуальные в последние годы темы – специальной военной операции и вербовку подростков через интернет.

Актерский состав у фильма звездный и хорошо известный отечественному зрителю.

В фильме сыграет заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук, дочь прославленного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Солярис». Наталья Бондарчук, кстати, два года назад приезжала на Шукшинский кинофестиваль и осталась в полном восторге:

«Я бесконечно счастлива, что в этот день была с моей дочерью - Марией Бурляевой и дорогой моему сердцу Марией Шукшиной! Спасибо дорогой Василий Макарович! Своим творчеством Вы объединили всех нас в построении лучшего мира», - написала тогда актриса.

Наталья Бондарчук Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще называются имена таких актеров, как Иван Агапов, Народный артист Российской Федерации, и Александр Мохов, заслуженный артист России. Они известны по множеству ролей в фильмах и сериалах.

Александр Мохов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иван Агапов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Режиссером фильма стал Василий Кузовлев, который родился в Бийске и теперь у него будет возможность поработать на малой Родине.

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