Штормовое предупреждение продлено до 5 июля: аномальная жара в Алтайском крае достигнет +39 градусов

От жары спастись можно в прохладном бассейне Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аномальная жара в Алтайском крае не собирается отступать. Штормовое предупреждение из-за высоких температур было объявлено ещё 1 июня, и вот почти июль, а зной не спадает. Синоптики продлили шторпрогноз до 5 июля. Единственная надежда на облегчение - неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями и грозами. Подробности «Комсомолке» сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

«Характер погоды у нас сохраняется. Также сохранится аномально жаркая погода с температурами по территории края выше +30 градусов. Единственное, что на фоне такой жары погода будет неустойчивая. Периодически будут проходить кратковременные грозовые дожди», - говорит синоптик.

Наиболее сильную грозу прогнозируют как раз на сегодня, 29 июня. Местами по юго-западу края термометры достигнут показателей в +39 градусов. По остальной территории: от +29, до +34 градусов, местами кратковременные дожди, грозы. В Барнауле 29 июня преимущественно без осадков. В следующие дни температура будет держаться на примерно том же уровне: от +28, до +33 градусов.

«Штормовой прогноз мы продлеваем до 5 июля. Все это время будет сохранятся аномально жаркая погода», - сообщила Людмила Сырых.

Стоит добавить, что до 5 июля в Алтайском крае продлен штормпрогноз из-за высокой пожароопасности. Так в прошедшие выходные в Волчихинском районе Алтайского края произошел пожар в лесном массиве Солоновского участкового лесничества. По информации администрации района, пожар действует на значительной площади. Пожарным удалось не допустить распространение очага возгорания.

Спасатели МЧС напоминают, что в жаркую погоду лучше не находиться долго на солнце, а спрятаться в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды. Особенно осторожными стоит быть во время отдыха у воды!

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