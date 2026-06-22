В небе видна легкая дымка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вечером 21 июня и весь день 22 июня 2026 жители Алтайского края замечают, что небо как будто заволокло дымкой. Сообщения об этом появляются из разных районов региона. Что за дымка в Алтайском крае 22 июня 2026 года появилась в небе – читайте в материале «КП»-Барнаул».

Дымка в Алтайском крае 22 июня 2026

Многие заметили, что небо над регионом как будто заволокло легким дымом. Сообщения об этом в социальных сетях идут уже на сотни. Люди в комментариях пишут:

«Вышел сегодня из дома. Все в каком-то тумане»;

«Павловск тоже в дыму»;

«В Новосибирске тоже самое».

Аналогичные сообщения написали жители Панкрушихинского, Шипуновского, Поспелихинского, Краснощековского районов и других населенных пунктов.

При этом, несмотря на дымку, запаха гари в воздухе не ощущается.

В чем причина?

Развеять слухи и предположения о причинах появления дымки в небе, взялись сотрудники МЧС России по Алтайскому краю:

«Это последствия природных пожаров в соседних регионах, откуда воздушные массы приносят продукты горения, в том числе и на Алтайский край. Ситуация под контролем. Специалисты Алтайского филиала Росгидромета в ежедневном режиме проводят отбор проб воздуха и мониторят его качество. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ пока не зафиксировано — угрозы здоровью нет», - сообщают в ведомстве.

Распространение дыма Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Очаги природных пожаров находятся в Красноярском, Омской, Иркутской областях и других регионах Сибири. Есть очаги и в Алтайском крае.

Спасатели напоминают о том, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность. А жаркая погода, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится.