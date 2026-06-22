Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Вечером 21 июня и весь день 22 июня 2026 жители Алтайского края замечают, что небо как будто заволокло дымкой. Сообщения об этом появляются из разных районов региона. Что за дымка в Алтайском крае 22 июня 2026 года появилась в небе – читайте в материале «КП»-Барнаул».
Многие заметили, что небо над регионом как будто заволокло легким дымом. Сообщения об этом в социальных сетях идут уже на сотни. Люди в комментариях пишут:
«Вышел сегодня из дома. Все в каком-то тумане»;
«Павловск тоже в дыму»;
«В Новосибирске тоже самое».
Аналогичные сообщения написали жители Панкрушихинского, Шипуновского, Поспелихинского, Краснощековского районов и других населенных пунктов.
При этом, несмотря на дымку, запаха гари в воздухе не ощущается.
Развеять слухи и предположения о причинах появления дымки в небе, взялись сотрудники МЧС России по Алтайскому краю:
«Это последствия природных пожаров в соседних регионах, откуда воздушные массы приносят продукты горения, в том числе и на Алтайский край. Ситуация под контролем. Специалисты Алтайского филиала Росгидромета в ежедневном режиме проводят отбор проб воздуха и мониторят его качество. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ пока не зафиксировано — угрозы здоровью нет», - сообщают в ведомстве.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Очаги природных пожаров находятся в Красноярском, Омской, Иркутской областях и других регионах Сибири. Есть очаги и в Алтайском крае.
Спасатели напоминают о том, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность. А жаркая погода, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится.