Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2026 6:24

Масштабный лесной пожар тушат в Волчихинском районе Алтайского края

На данный момент на месте работает спецтехника
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Лесной пожар

Лесной пожар

Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волчихинском районе Алтайского края 27 июня произошел пожар в лесном массиве Солоновского участкового лесничества. По информации администрации района, пожар действует на значительной площади.

На данный пожарным удалось не допустить распространение очага возгорания, лесная противопожарная служба проводит проливку. В работе задействовано 14 пожарных машин и другая техника.

Жителям населённых пунктов Солоновка, Селиверстово и Малышев-Лог рекомендовали быть на связи. Если ситуация ухудшится, то им незамедлительно передадут информацию.