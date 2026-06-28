Масштабный лесной пожар тушат в Волчихинском районе Алтайского края

Лесной пожар Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волчихинском районе Алтайского края 27 июня произошел пожар в лесном массиве Солоновского участкового лесничества. По информации администрации района, пожар действует на значительной площади.

На данный пожарным удалось не допустить распространение очага возгорания, лесная противопожарная служба проводит проливку. В работе задействовано 14 пожарных машин и другая техника.

Жителям населённых пунктов Солоновка, Селиверстово и Малышев-Лог рекомендовали быть на связи. Если ситуация ухудшится, то им незамедлительно передадут информацию.