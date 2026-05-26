Выжил дважды: выброшенный 93-граммовый котенок сначала чуть не умер на мусорке, а потом во время операции

Операцию проводили под газовым наркозом. Фото: частный приют «Бусинка»

В конце апреля в Барнауле неравнодушные жители нашли новорождённых котят на мусорке. Спасители взялись за выкорм крошечных пушистиков, но один из котят, несмотря на заботу, очень медленно набирал вес. Также у малыша начал увеличиваться в размерах глазик, появились проблемы с координацией. Оказалось, что крохе по кличке Микроб нужна срочная операция!

Как рассказали в частном барнаульском приюте «Бусинка», Микроб много плакал – видимо, только так пушистый ребенок мог донести, что ему больно. Было решено показать малыша неонатологу и хирургу в ветеринарной клинике. У котенка диагностировали высокое внутричерепное давление и скопление жидкости в глазике, что доставляло ему невероятную боль. Несмотря на то, что у Микроба крошечный вес – всего 93 грамма, врачи решились на хирургическое вмешательство и даже провели консилиум, чтобы решить, как спасти жизнь пациента.

Операцию проводили под газовым наркозом. Перед этим у котенка взяли необходимые анализы. Ветеринары понимали, что риски очень высоки – малыш мог и не выжить, но и обречь котика на мучения они не могли.

«Половину операции малыш сам не дышал, но после операции раздышался. Операция прошла в штатном режиме. Глазик убрали», - рассказали в приюте.

Первая ночь после удаления глазика была тяжелой, но Микроб отчаянно боролся за жизнь. Вскоре он пришел в себя и даже покушал.

«Ползает, иногда пищит. Скоро поедем в клинику на контроль», - добавили в приюте.

К слову, история спасения котенка объединила многих неравнодушных жителей города. Если и вы хотите поучаствовать и помочь с покупкой корма или лечением хвостика – подробности можно найти в группе приюта в VK.

