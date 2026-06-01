Комары заражают червями в сердце: барнаульский ветеринар рассказал, где домашние питомцы цепляют паразитов

Разбор главных ветеринарных мифов

29 мая в барнаульском Мичурин-парке прошел «Фестиваль людей и их собак». Одним из спикеров площадки стал Андрей Макогон – дерматолог и терапевт общей практики ветеринарной клиники «НИКА». Почему животные, не выходящие на улицу, тоже находятся в зоне риска? Как домашний любимец может заразиться опасными сердечными червями прямо посреди зимы? И по какой причине дорогие противоблошиные ошейники часто оказываются лишь бесполезным аксессуаром? Разбор главных ветеринарных мифов – в материале «Комсомолки».

МИФ №1: «Мы сидим дома, нам обработки не нужны»

Самое частое заблуждение – уверенность в том, что если кот или декоративная собака не покидает пределы квартиры, то паразитам просто неоткуда взяться. Однако ветеринары считают иначе. Даже если ваш любимец никогда не видел улицы, подхватить опасных «соседей» он может, не выходя из коридора.

«Я не спорю, ваши питомцы сидят дома, но вы-то нет. Вы уходите из квартиры и приносите их домой на себе», – отмечает Макогон.

Подхватить клеща животинка может даже не выходя за пределы квартиры

У людей сложился устойчивый стереотип, что блохи живут прямо на животном. На самом деле на питомца они запрыгивают только поесть. В остальное время насекомые прячутся в полах, под плинтусами, в мебели и коврах. А в многоквартирных домах старше 10 лет блохи легко мигрируют по системе вентиляции из подвалов и с крыш. Опасность таких визитов объясняется тем, что у котят и щенков сильная инвазия может привести к критической потере эритроцитов, и малыш рискует погибнуть от интоксикации.

МИФ №2: «Календарное лето кончилось – можно расслабиться»

Ещё одной типичной ошибкой является привязывать защиту к календарному лету. Для паразитов сезона отпусков не существует. Они просыпаются, как только на улице устанавливается температура от +1 до +2 градусов. Зимний, спокойный период наступает лишь тогда, когда на землю ложится постоянный снег. Но даже сугробы за окном ещё не повод полностью отменять профилактику.

Дело в том, что комары, передающие дирофиляриоз (опасных сердечных червей, – прим.ред.), отлично плодятся в теплых подвалах круглый год. Если собака заразится зимой без защиты, внутри нее начнут развиваться паразиты. Редкая весенняя обработка в такой ситуации убьет часть уже взрослых особей, что приведет к закупорке крупных сосудов и тяжелым осложнениям, таким как асцит (отек живота).

При этом важно учитывать видовую специфику. В нашем регионе нет клещей, переносящих опасные для кошек заболевания, поэтому им агрессивная защита от иксодовых не так критична. А вот собакам она жизненно необходима, особенно если питомец гуляет у лесополосы или живет в частном доме с будкой на сене – идеальная среда для размножения клещей. Для дополнительной защиты перед прогулкой врач допускает использование обычных детских репеллентов. В них меньше отдушек, и они отпугивают насекомых до укуса.

Одним из спикеров площадки стал Андрей Макогон

МИФ №3: «Регулярные таблетки сажают печень»

Страх «убить» печень питомца регулярными препаратами тянется еще из деревень 90-х годов. Исторически большинство лекарств разрабатывалось для сельскохозяйственных животных. В селах к собакам и кошкам относились прагматично, нередко обрабатывая их теми же концентрированными химикатами, что и коров. Естественно, такие средства домашним животным не подходили и вызывали тяжелые реакции.

«Миф зародился около 30 лет назад. Но в нынешних условиях современные препараты для кошек и собак безопасны и не токсичны в той степени, как сельскохозяйственные», – объясняет ветеринар-дерматолог. В любом случае вред от самих паразитов несоизмеримо выше теоретической индивидуальной непереносимости лекарства.

Кстати, отсутствие шерсти оказывается тоже не панацея. Владельцы сфинксов часто считают, что их питомцам блохи не страшны. Однако насекомые питаются кровью, которая у лысых пород никуда не исчезла. Ветеринары регулярно сталкиваются со случаями, когда сфинксы умудрялись подхватить даже власоедов.

Делать вакцины питомцам нужно регулярно!

МИФ №4: «Купим ошейник и чудо-шампунь от всего»

Часто владельцы покупают дорогой противопаразитарный ошейник, надевают его на собаку как аксессуар и удивляются, почему он не помогает. Тут дело в работе самого устройства: ошейник работает только при плотном контакте с кожей. Расстояние между ним и шеей должно быть не более 1-1,5 сантиметров. Если туда свободно пролезают два пальца, то защита не действует.

Мытье шампунями от блох тоже дает лишь мнимую безопасность. В их составе содержатся перметрины, которые вызывают у паразитов лишь временный паралич. Часть блох захлебнется при мытье, но большинство через несколько часов придет в себя. К тому же шампунь никак не решит проблему колонии, которая уже успела поселиться в вашей квартире.

Наконец, врач призывает не верить в «волшебную таблетку от всего». Не существует препарата, который одинаково эффективно уничтожает и внешних, и внутренних паразитов одновременно. Обработки нужно разделять.

