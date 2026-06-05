Банда спортсменов, «Краса Алтая» и таинственный инквизитор: правда и вымысел в новом сезоне сериала «Фишер»

Во второй серии следователи обнаружат новые улики. Источник: Афиша Wink

В четверг, 4 июня, вышла вторая серия многосерийного фильма «После Фишера. Инквизитор», который рассказывает о деле барнаульского маньяка, убивающего абитуриенток и студенток политеха. В реальной истории убийцей, которого искали 34 года, оказался бывший заместитель главы администрации Калманского района Виталий Манишин. Но в сериале пока держат интригу и не раскрывают личность серийника. О чем рассказывает нам вторая серия, и какие еще реальные истории вплели в сюжет – в материале «Комсомолки». Осторожно, спойлеры!

«Инквизитор»

В конце первой серии загадочная девочка-«Маугли», которая обнаружила тело одной из жертв в лесу и попалась полицейским, сбежала из-под стражи. После этого Тонка обнаружила в лесу логово маньяка. Заброшенное здание было оборудовано камерами видеонаблюдения, через которые маньяк наблюдал за вошедшей в его «дом» Тонкой. Внутри девушка нашла детскую комнату, а также место, где убийца издевался над своими жертвами. Для этого он создал целую машину: сначала приковывал жертв наручниками, а затем завершал начатое с помощью огромного железного штыря. Когда Тонка рассказала о находке полицейским, те прибыли на место, но слишком поздно – убийца скрыл следы, устроив пожар.

Напомним, что в реальной истории жертвами барнаульского маньяка стали 11 девушек и женщин. У серийника было прозвище, но к инквизиции оно не имело никакого отношения. Манишина называли «Ректором» или «Политеховским маньяком», так как он знакомился с будущими жертвами у стен вуза. Как и в сериале, после того, как девушки пропадали, на причастность к преступлениям проверялись сотрудники университета, но Манишин к ним не имели никакого отношения. На момент совершения убийств он работал директором совхоза, а с политехом его связывало лишь то, что он планировал пройти там курсы по повышению квалификации. Таким образом, он использовал свой статус и представительный вид, чтобы втереться в доверие к молодым девушкам, обещая им помощь с поступлением.

Банда спортсменов

Одним из персонажей нового сезона сериала стал Евгений Начаркин по прозвищу «Грек» - уроженец Бийска, который в 1992 году на базе спортивной школы «Алтай» сколотил преступную группировку. В досье «Грека», которое рассматривают следователи, говорится, что его банда занималась контролем коммерческих предприятий, нарко-игорным бизнесом, поставками оружия, мошенничеством и грабежами.

В Бийске, действительно, существовала банда спортсменов-«афганцев». Как писал «Коммерсантъ», это самая известная группировка спортсменов-силовиков, действовавшая в наугрограде в «лихие» 90-е. Спортсмены не пили, не употребляли наркотики и много времени уделяли спортивной и боевой подготовке. Им удалось очень быстро вытеснить или подчинить себе другие мелкие криминальные формирования. В правоохранительных органах того времени их называли «бройлерами».

Большую часть времени участники ОПГ проводили в городских спортзалах, секциях и саунах, поддерживая свою физическую форму. К концу 1990-х годов группировка контролировала значительную часть городской экономики Бийска. Под их управлением находился самый прибыльный в городе Привокзальный рынок. Также банда контролировала крупные продовольственные магазины в районах Заречье и «Китайская стена», коммерческие автостоянки и автозаправочные станции.

«Афганец» и «Краса Алтая»

Во второй серии следователь Белова выясняет, что родителями Тонки – девочки «Маугли», которая выросла в глухой тайге – являются бывший участник бийский ОПГ по прозвищу «Афганец» и победительница местного конкурса «Краса Алтая» 2005 года. Мать Тонки погибла при родах после крупного пожара, к которому уже не раз делали отсылки в сериале, а вот отец ушел из дома за пару лет до очередных убийств. Именно «Афганец» является одним из первых подозреваемых.

В реальной истории первым подозреваемым по делу «Политеховского маньяка» стал торговец Александр Анисимов. Его задержали после того, как на него указала одна из студенток и сообщила в милицию, что он подходил к ней у вуза и предлагал свои услуги.

К слову, как мы ранее сообщали, в реальной истории «Маугли» никак не фигурирует в деле барнаульского убийцы. Но у киноперсонажа есть реальный прототип – Оджан Наумкин, который до 20 лет жил с родителями в тайге. Прочитать его историю можно в нашем материале.

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