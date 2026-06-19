Обряд возвращения из мертвых и легенда о Черном Каме: факты и вымысел в новой серии «Фишера» о барнаульском маньяке

Главную роль в сериале исполнил Александр Петров. Кадр видео / «После Фишера. Инквизитор»

В четверг, 18 июня, на киноплатформе Wink вышла четвертая серия продолжения нашумевшего сериала «Фишер». Очередной сезон, получивший название «Инквизитор», повествует о поимке неуловимого барнаульского маньяка, жертвами которого становятся студентки политеха. Действие происходит в Республике Алтай, а также в Барнауле. Правда и вымысел новой серии – в нашем материале. Осторожно, спойлеры!

Жертвенник убийцы?

Действие разворачивается в вымышленном городке Умай на границе с тайгой. Здесь находят тело дочери местного чиновника - студентки Алтайского политеха. Выясняется, что это уже девятая жертва, и все погибшие были миловидными студентками одного вуза. Ключевой фигурой в начале расследования становится Тонка – девушка-«Маугли», выросшая в тайге вдали от цивилизации, которая и обнаруживает тело. Она сразу попадает под подозрение, но вскоре следователи признают, что она не причастна к убийствам.

Для поимки маньяка из Барнаула приезжает следователь Игорь Терехов. У него личные счёты с местной следовательницей Ольгой Беловой: много лет назад после страшного пожара, унесшего не одну человеческую жизнь, она посадила за решетку его отца. Однако Терехов подозревает, что к трагедии может быть причастен криминальный авторитет Грек, который держит в страхе весь город.

В четвертой серии третьего сезона сценаристы вновь отсылают нас к алтайскому шаманизму. Следователь Айдар спускается в пещеру, где ранее были найдены тела жертв маньяка. На месте были обнаружены петроглифы и таинственные символы, указывающие на то, что «кладбище» для похороненных было выбрано не случайно. Археолог Вячеслав в разговоре с Айдаром отмечает, что возвышение, на котором были сложены тела, может являться жертвенником – якобы убийца пытался принести их в жертву некому божеству.

«Получается, маньяк приносил сюда девушек, совсем юных, как она. Я не верю в такие совпадения – это должно быть как-то связано», - говорит Айдар.

В сериале упоминается и мумия шамана, вместе с которой был захоронен сломанный тюнгур - бубен. В них, по поверьям алтайцев, хранится душа. Как говорит один из персонажей, бубен могли сломать за большой проступок. Археолог навел следователя на мысль, что речь может идти про Кама-Чернокнижника из Укока, где и нашли мумию.

«Это Черный Кам – тот самый, который выторговывал у бога смерти Эрлика души из нижнего мира, а взамен приносил человеческие жертвы. Мне кажется, здесь был жертвенник, а это тот самый обряд возвращения из мертвых», - говорит археолог про возможный мотив убийцы.

К слову, у реального прототипа злодея – маньяка Виталия Манишина тоже был свой «жертвенник». Однако там не было ни петроглифов, ни странных символов. Своих жертв убийца вывозил из Барнаула в Калманский район и прятал в лесополосах недалеко от трассы А-322. К сожалению, тела находили слишком поздно, когда от них практически ничего не осталось.

Несмотря на то, что сам Манишин к жертвоприношениям отношения не имел, в потустороннюю силу он все-таки верил. Так, во время обыска его дома была найдена книжка «Заговоры Сибирской целительницы». Как рассказал реальный следователь по делу маньяка Иван Зеленский (ныне судья, прим. ред.), закладка была на заговоре «Как стереть себе память». В данной главе автор рассказывает историю об изнасиловании и о том, как забыть последствия этой трагедии. Манишин объяснял, что после преступлений он чувствовал себя плохо, испытывал страх и мучился от кошмаров, поэтому пользовался услугами экстрасенсов и психоаналитиков. Когда становилось совсем невыносимо, он читал книжку и пытался забыть о содеянном - о том, как отнял 11 жизней девушек и женщин…

Алтайская принцесса

В Республике Алтай не раз находили мумии, но главной находкой стала так называемая «Принцесса Укока» или Алтайская принцесса - мумия молодой женщины, найденная в 1993 году на плато Укок в Горном Алтае. Эта находка принадлежит к пазырыкской культуре, существовавшей с VI по III века до нашей эры.

Алтайская принцесса Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1993 году археолог Наталья Полосьмак и её команда обнаружили захоронение, в котором находилась мумия женщины возрастом 28-30 лет. Она была похоронена в деревянном саркофаге, окружённом останками шести лошадей. Тело было тщательно забальзамировано с использованием торфа и коры, а на коже мумии были обнаружены татуировки. Исследования показали, что женщина умерла от рака молочной железы.

Как предполагают ученые, при жизни женщина не была настоящей принцессой, но могла быть шаманкой или целительницей. Находка вызвала большой интерес не только у представителей науки, но и у местных жителей. Они считали покоившуюся в саркофаге своей прародительницей - священной, поэтому выступали категорически против того, что ее побеспокоили. По их мнению, открыв саркофаг и переместив мумию, ученые пробудили дух Ак Кадын или Белой госпожи. Так появилась легенда о проклятье «Принцессы». Пробуждение духа связывали с природными катаклизмами, которые обрушились на Алтай в последующие годы, в том числе землетрясения и наводнения.

На данный момент мумия принцессы Укока находится в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске.

Богатый мужчина

В четвертой серии следователь Белова едет в Барнаул, чтобы поговорить с семьей ранее неизвестной жертвы маньяка Харитоновой. Напомним, что в реальной истории все жертвы были похищены Манишиным именно в столице Алтайского края, а к Республике Алтай он не имел никакого отношения.

Из разговора со знакомой Харитоновой следователь Белова узнает, что незадолго до исчезновения девушка якобы познакомилась с богатым мужчиной, который обещал ей помочь с деньгами на лечение матери. Это немного напоминает и почерк Манишина – он знакомился с абитуриентками и студентками у учебных заведений, а затем предлагал свою помощь в поступлении. За это маньяк получил свое прозвище – «Ганнибал Ректор».

От «9 роты» до «Фишера»

Кстати, в четвертой серии одну из ролей исполнил известный алтайский актер Амаду Мамадаков. Он сыграл роль Мукулаша – отца девочки, лежащей в городской больнице. Артист снялся в десятках сериалов и фильмах, в том числе таких как «Солдаты», «9 рота» и «28 панфиловцев».

Амаду Мамадаков Фото: Анна СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

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