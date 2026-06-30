Елизавета Понькина - выпускница, сдавшая два экзамена ЕГЭ на максимальный балл Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

ЕГЭ на «сотку» - легко! Так гласят рекламные слоганы онлайн-школ. Но так ли легко набрать заветные сто баллов на самом деле? Мы решили узнать это у Елизаветы Понькиной - мультибалльницы из Барнаула, которая набрала на ЕГЭ 100 баллов сразу по двум предметам - информатике и русскому языку. А за третий предмет, профильную математику получила 97 баллов!

- Получить такой высокий результат мне помогли не модные сейчас «онлайн-курсы подготовки», а наши, алтайские репетиторы из университета, - сразу сказала Елизавета.

Важнее цели только путь

Выпускница признается, что достаточно быстро определилась с выбором предметов для сдачи:

«Я решила сдавать русский язык, математику и информатику, так как до этого уже занималась в Яндекс-лицее программированием и хочу связать свое будущее с этим направлением».

Кстати, Лиза думала над тем, чтобы сдать еще и четвертый экзамен - по физике, но поняла, что это будет слишком большой нагрузкой.

«Главную ставку я делала на математику, так как по ней наиболее стабильная шкала - если ты пишешь пробники всё время примерно на 90+, то на экзамене, скорее всего, сдашь на 90+. По информатике и русскому языку шкала менее понятная, за каждую ошибку довольно жёстко штрафуют. И если на высокий результат по информатике я еще могла рассчитывать, то максимальный балл по русскому стал для меня неожиданностью, в нем я сомневалась больше всего».

Вопрос о том, сколько времени она тратила на подготовку, заставляет Лизу задуматься:

«Cложно сказать, потому что я не закладывала на подготовку определенное время, готовилась примерно всё время, когда у меня была возможность. ЕГЭ — это такая задача, которая остается у тебя в голове всё время в течение учебного года. Если же говорить про репетиторов, с ними занятия проходили один раз в неделю по каждому предмету, который я сдавала».

Делу – время

Как отмечает сама выпускница, совмещать учебу в 11 классе и подготовку к экзаменам ей было довольно просто, учителя не давили на выпускников и давали возможность уделить больше времени профильным предметам. Девятый класс девушка закончила очень хорошо, так что за аттестат она не переживала и даже в школьное время находила минутку для подготовки:

«На переменах или если были окна между уроками, я старалась потратить время с максимальной пользой и поготовиться. Печатала варианты заданий из бесплатного доступа и просто постоянно решала что-то. Также старалась всегда выполнять домашнюю работу, особенно по профильным предметам, это тоже хорошо помогает в плане повтора материала».

Елизавета не только сдала экзамены на высокие баллы, но и закончила школу с золотой медалью Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Не учебой единой

Свою любовь к точным наукам Лиза совмещает и с другими, более творческими хобби. Она занимается рисованием и играет на гитаре.

«Из-за подготовки мне пришлось, конечно, отодвинуть многие мои хобби, и сейчас, когда начались каникулы, я ими активно занимаюсь. Во время учёбы я только книжки читала некоторые, а гитару и рисование пришлось отодвинуть на время».

Главная поддержка

Период подготовки к экзаменам, который для многих школьников становится временем бесконечного стресса, по словам Елизаветы, прошел без особых срывов и истерик, однако, зимой было особенно тяжело:

«Я впадала в какую-то апатию, мне совершенно не хотелось ничего, потому что постоянное напряжение и жёсткие ограничения сильно выматывают. Спасал только полноценный отдых - хороший сон и переключение от учёбы. Это и есть главное: нельзя пренебрегать сном, иначе вся подготовка идёт насмарку. Без отдыха мозг просто не способен воспринимать новую информацию».

Поддержкой для Лизы в этот момент стали ее родители и учителя, которые давали максимум полезного материала для экзаменов на уроках.

Что дальше?

«Я собираюсь поступить на специальность, связанную с IT-сектором, – делится выпускница. – Хочется выбрать специальность, где больше математики, а не просто программирование и знание языков. Может быть, аналитику или что-то связанное с нейросетями. Это сейчас тема очень популярная и востребованная. Возможно, я даже пойду в науку».

Конкретного «университета мечты» у Лизы нет: «Планирую подавать документы в МГУ, АлтГУ и ещё присматриваюсь немножко к питерским вузам. Выберу, какой мне покажется наиболее перспективным и который сможет мне дать наилучшее образование».

Стратегия на все сто

Выпускница вспоминает, что в средней школе ей было достаточно тяжело запоминать информацию: «У меня были проблемы с английским языком, именно чтоб его запоминать, я перед каждой контрольной пробегалась по учебнику, выделяла для себя все темы и их повторяла в течение часа, разбирала, смотрела видеоуроки. Со временем благодаря этой системе моя память как-то так развилась, что в десятом-одиннадцатом классе и во время подготовки к ЕГЭ мне стало намного легче что-то запоминать».

На вопрос о том, верит ли она в приметы, мультибалльница смеется: «Я не особо верю в приметы, но я не мыла голову ни перед одним из экзаменов. Поэтому, какое-то суеверие во мне проявилось исключительно в момент приближения ЕГЭ».

Лайфхак

Главный лайфхак от Елизавета Понькина ребятам, которым только предстоит сдавать экзамены – высыпаться!

«Нужно спать хотя-бы по 7-8 часов. Очень много ребят жертвуют своим сном, я сама так делала, особенно в десятом классе. Но без должного сна, мозг просто не справляется с постоянным решением задач. В этом нет смысла, если ты не спишь. Ты не можешь получить никаких знаний!

А после, немного подумав, Лиза добавила еще один совет: «Ну и, конечно, нужно начинать подготовку заранее, не в последний момент. Не за месяц, не за неделю, а за год, хотя бы за полгода».

Автор: Елизавета Куцева

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