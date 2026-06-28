Пять школьников удалены с ЕГЭ в Алтайском крае за нарушения

ЕГЭ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зафиксированы инциденты с нарушениями правил на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Министерство образования и науки сообщило о пяти случаях удаления школьников с экзамена, пишет NGS22.ru.

Основная причина удаления выпускников - использование шпаргалок. Согласно правилам проведения ЕГЭ, сам факт обнаружения вспомогательных материалов является достаточным основанием для удаления, даже если ученик не успел ими воспользоваться.

В этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие более 40 тысяч выпускников школ Алтайского края. На сдачу ЕГЭ зарегистрировались 10 993 человека, а для прохождения ГИА в 9-х классах подано 29 254 заявления.

К слову, количество нарушений на ЕГЭ в регионе остаётся на одном уровне уже пятый год подряд.