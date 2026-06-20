Не знал, от чего умирает. От Валерия Золотухина скрыли его страшную болезнь

Прощание в здании Молодежного театра Алтая в Барнауле Фото: Евгения САВИНА. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый Бумбараш - актер, уроженец Алтая Валерий Золотухин - ушел из жизни 30 марта 2013 года. Ему был 71 год. Артист три месяца боролся со страшной болезнью. Но, увы, шансов на победу не было.

Стоял на голове

Первой о том, что с актером происходит что-то неладное, заметила его возлюбленная, актриса Ирина Линдт, с которой он провел последние годы.

Как она делилась в интервью Voice, Валерий Сергеевич три раза позвонил ей и рассказал одну и ту же историю. Сначала она подумала, что он выпил, и попросила приехать врача и поставить капельницу. Однако медик посоветовал сделать МРТ. И уже на следующей день выяснилось, что у Золотухина большая опухоль в головном мозге.

«Опухоль была не операбельная. Пытались химию делать, я снимки посылала за границу, но там слишком большой размер», - делилась Линдт.

Никто не знает, что стало причиной глиобластомы (рака мозга) и почему его не выявили сразу. Возможно, повлиял постоянный стресс: Золотухин похоронил среднего сына Сергея, жил на разрыв между двумя женщинами – из жалости после смерти наследника он так и не смог бросить жену Тамару.

При таком диагнозе благоприятный исход был мало возможен Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Линдт предполагала, что причиной могла стать и привычка - каждое утро Золотухин стоял на голове.

«В таком положении он читал молитву. У него ритуал такой был. Один из врачей сказал, что с возрастом сосуды теряют прочность, могли быть мелкие кровоизлияния. А так как организм просто привык к этой нагрузке, то мог не среагировать на то, что сосуды лопаются, образуется кровоизлияние. Могла начать расти опухоль», - говорила артистка.

В «немой зоне»

Профессор, геронтолог Павел Воробьев объяснял «Комсомолке», что при таком диагнозе благоприятный исход был мало возможен. Опухоль мозга - непредсказуемая болезнь, протекает по-разному. Некоторые сгорают буквально за несколько дней, а кого-то удается вылечить.

«Что касается Валерия Золотухина, его опухоль, по всей видимости, еще осложнилась полиорганной недостаточностью (когда начали отказывать все органы одни за другим, - прим. ред.) И это уже не давало шансов», - говорил специалист.

Другой врач, кандидат медицинских наук, нейрохирург Евгений Берсенев объяснял, почему такие новообразования могут долго скрываться:

«Они могут долго развиваться без симптомов и дать знать о себе внезапно. Все дело в локализации. У актера она возникла, по всей видимости, в глубинных структурах мозга и поначалу не затрагивала жизненно важных центров. В мозге есть так называемые «немые зоны», и опухоль в них может расти, не нарушая функций организма. А когда уже становится большой и начинает давить, например, на центр речи, то зачастую она уже неоперабельная».

Прощание с артистом в Барнауле Фото: Евгения САВИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сам же Валерий Сергеевич так и не узнал о страшном диагнозе. В своем дневнике он писал, что испытывал странные ощущения в голове, которые сравнивал с похмельем. Родные же тогда сказали, что у него микроинсульт.

«Я подумала, если он узнает правду, то сразу умрет. У него были мечты, планы, хотел воспитать сына…», — призналась Ирина Линдт.

Тем не менее, Золотухин, скорее всего, понимал, что умирает, и перед тем, как впасть в кому, из которой уже не выберется, успел попрощаться с сыном: Ивану тогда было 8 лет.

«С Богом, сынок», — обратился Валерий Сергеевич к мальчику.

Похоронили артиста в его родном селе Быстрый Исток Алтайского края. Если бы не смерть, завтра, 21 июня, Валерий Сергеевич отмечал 85-летний юбилей.

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