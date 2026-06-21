«Мурашки при виде скорой»: медсестра из Барнаула о том, что скрывается за клятвой Гиппократа

Елена Лыкова работает медсестрой в детском саду Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

День медицинского работника – прекрасный повод сказать «спасибо» тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Однако часто мы замечаем врачей и медсестёр только тогда, когда нам плохо, и редко задумываемся о цене их ежедневного спокойствия.

«Комсомолка» поговорила с Еленой Лыковой, которая в медицине уже 25 лет. В свое время работала медсестрой в спортивном диспенсере, а последние годы заботится о малышах в барнаульском детском саду №239. О том, почему ее профессия - призвание, а не просто работа, и с какими трудностями сталкиваются медики каждый день - в нашем материале.

- Елена, вы начинали со спортивного диспансера - там вашими пациентами были подростки. Потом пришли в детский сад, к самым маленьким. С какой возрастной группой работать ближе и приятнее?

- Конечно, с малышами! Они настолько интересные и открытые миру, что это сильно греет душу. Когда я захожу в группу, то вижу по-настоящему искренние эмоции. И это дорогого стоит. Несмотря на сложности, которые могут возникнуть в моей профессии, работа с ребятишками приносит мне только удовольствие.

- Медицина - это огромное эмоциональное и физическое напряжение. Как вы спасаете себя от выгорания? Где ищете ту самую отдушину?

- Безусловно, эта работа очень ответственная и выматывающая. Иногда бывает такое, что счет идет на минуты или даже на секунды. Приходится опираться исключительно на свои знания и опыт. Но когда видишь результат, что твои усилия не прошли даром, что жизнь спасена, то приходит настоящая уверенность: «Я на своём месте». Наверное, любой медик меня поймёт: адреналин держит в тонусе, а осознание, что ты кому-то реально помог, вдохновляет на последующую работу. Конечно, везде есть свои минусы - неблагодарные пациенты, скромная зарплата… Но осознание того, что ты кого-то спас, ни с чем не сравнится. А от выгорания лучшее лекарство - искреннее «спасибо». Я не про деньги, а про человеческое тепло. Оно бесценно.

- Были ли у вас такие случаи, которые по-настоящему выбивали из колеи?

- Конечно. Более того, у каждого из моих коллег найдутся подобные случаи. Около десяти лет каждое лето я работала в детских лагерях, а также на спортивных соревнованиях, где случаются самые разные травмы. И очень часто приходилось включать не только врача, но и психолога, потому что проблема сидела не в теле, а в голове у ребенка.

Но два случая я запомнила навсегда. Первый - девочка в лагере. Я поняла, что у неё предынсультное состояние, и буквально не отходила от неё ни на шаг, до последнего доказывала врачам скорой, что нужна срочная госпитализация. Ситуация была на грани: препараты, которые ввели бригада, перестали действовать. Я держала ее в этом пограничном состоянии, пока не подоспела профильная помощь.

У другой девочки я заметила фурункул, который казался обычным, но чутьё подсказывало: это предсептическая стадия. Здесь все действительно мог решить один день. Ее экстренно госпитализировали, позже диагноз подтвердился: уже начинался абсцесс, риск заражения крови был огромен. К счастью, мы успели. Всё обошлось. А когда все закончилось хорошо, тренеры и вожатые в благодарность мне аплодировали.

- Такие истории выматывают невероятно. Что помогает вам сохранять внутренний стержень и не сломаться?

- Медицина - это призвание, в этом вся суть. Ещё в детстве я мечтала создать благотворительный фонд и помогать детям. Увы, фонд я не открыла, но моя мечта всё-таки сбылась - просто в другом измерении. Я каждый день помогаю ребятишкам, и это для меня настоящая миссия.

- В прошлом вы были спортивным врачом. Чему вас научила эта работа?

- Спортивная медицина - это особая школа. Иногда бывает так, что в экстремальной ситуации спортивный врач оказывается полезнее бригады скорой, потому что под рукой нет ни мощных препаратов, ни реанимационного оборудования. Есть только ты, твои руки, знания и скорость реакции. Здесь навыки первой помощи должны быть отработаны до автоматизма. На соревнованиях происходит совершенно разное: от резких скачков давления до сложных переломов. В один день ты можешь быть и за кардиолога и за травматолога. Это закаляет и учит быстро переключаться.

- Сейчас многие жалуются, что к медикам предъявляют завышенные требования, а отдача не всегда соразмерна. Как вы к этому относитесь?

- Есть устойчивый стереотип: раз мы дали клятву Гиппократа, значит, обязаны работать на одном энтузиазме и святом альтруизме. Но мы живём в реальном мире, где счёт за квартиру и продукты никто не отменял. Нас часто воспринимают как роботов без права на усталость, требуя отдать всего себя каждому пациенту. При этом мало кто задумывается, что за спиной у врача - сотни тысячи таких «каждых». Мы такие же люди: мы тоже волнуемся, болеем, переживаем. И нам крайне важно, чтобы это помнили.

- Сейчас у выпускников школ горячая пора - экзамены, выбор профессии. Кто-то наверняка решит связать жизнь с медициной. Что бы вы сказали этим ребятам?

- Прежде всего, это решение должно быть глубоко осознанным. Если вы действительно чувствуете призвание – знайте, вы выбираете одну из самых благородных профессий, которая напрямую связана со спасением жизней. А в моём понимании жизнь - это высшая ценность. Будьте терпеливы, в глубине души вы должны осознавать, что проделываете грандиозную работу и искренне стараетесь помочь. У меня за плечами 25 лет стажа, но до сих пор, когда я вижу машину скорой, у меня бегут мурашки. Потому что я точно знаю: внутри сидят настоящие герои, которые каждый день творят чудо.

Автор: Лилия ЛЫКОВА

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