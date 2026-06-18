Катетер ушел в сердце. На Алтае врачи спасли пациентку, которая решила сама вытащить трубку из вены

Тот самый катетер. Фото: Республиканская клиническая больница

Человеческая глупость не знает границ. В этом мы убеждаемся регулярно. Очередная подобная история пришла из Горно-Алтайска. Врачам пришлось спасать пациентку, которая сначала сбежала из больницы, а потом решила, что сможет сама извлечь венозный катетер и чуть не умерла. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

На катетере от смерти

Произошла эта история на днях в Республиканской клинической больнице. Запомнят этот случай медики точно надолго. В больницу поступила женщина, которая едва не убила себя «самолечением». Все дело в том, что ранее она сбежала из больницы с центральным венозным катетером и попыталась его вытащить. Но не смогла. В итоге тонкая трубка катетера попала в вену и дальше продвинулась к сердцу. Катетер находился в правых отделах и нижней полой вене, и в любой момент мог проткнуть сосуд или вызвать фатальную аритмию.

Катетер дошел до сердца. Фото: Республиканская клиническая больница

«Наши коллеги из РХМДЛ (отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения – прим. ред.) совершили невозможное: через прокол, под рентген-контролем, специальным эндоваскулярным инструментом буквально «выловили» этот смертоносный катетер из самого центра кровотока. Но, друзья, мы не хотим, чтобы вы думали, что это победа. Это предупреждение», - рассказали на странице Республиканской клинической больницы во Вконтакте.

Как следует из дальнейшего текста, пациентка, вероятно, страдает от наркотической зависимости, чем и был вызван ее побег из больницы, и попытка достать катетер.

«Наркотики превращают человека в заложника собственного отчаяния. За этим «я сама вытащу катетер» стоит не глупость — стоит зависимость, которая стирает инстинкт самосохранения. <…> Мы — не судьи. Мы — врачи. И мы всегда придем на помощь, поставим на ноги, вытащим с того света. Но сколько раз мы можем повторять одно и то же? Остановитесь. Пожалуйста. Ваша жизнь стоит больше, чем один укол», - сообщили в пресс-службе больницы.

А вот был еще случай…

Несколько дней назад в Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2 в Барнауле доставили мужчину с ножевым ранением груди. Пострадавшего срочно доставили в операционную. Начался срочный осмотр раны.

Мужчину срочно прооперировали. Фото: Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2

«Главный вопрос: есть ли проникновение в плевральную полость? Если да — развивается открытый пневмоторакс. Воздух попадает в плевральную полость, лёгкое коллабируется (спадается), наступает острая дыхательная недостаточность. В этом случае — повезло. Нож не проник за париетальный листок плевры», - сообщали тогда в больнице.

После операции прошло всего лишь несколько часов. Мужчина подумал, что раз все в порядке, то пора бы и домой. Написал заявление на отказ от госпитализации и быстренько ретировался.

ВАЖНО!

Медики призывают: «Помните о своем здоровье!». Откажитесь от употребления опасных веществ. И уж, конечно, не стоит сбегать из больницы при тяжелых травмах. Последствия могут быть очень серьезными.

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