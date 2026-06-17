Пил и крал: 20-летний барнаулец за три года получил 23 судимости

Барнаулец совершил многочисленные кражи в разных магазинах краевой столицы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле завелся настоящий «чемпион» по судимостям. По ходу дела, парень решить установить настоящий антирекорд, заработав за два года аж 23 судимости! Подробности необычного дела рассказали в управлении по обеспечению мировых судей Алтайского края.

Как сообщил мировой судья судебного участка №1 Индустриального района Барнаула Владимир Колесников, в период с 2023 по 2025 год барнаулец совершил многочисленные кражи в разных магазинах краевой столицы. Скрываться от правосудия он и не думал – раз за разом за ним приходила полиция, а потом был суд и новый приговор. Всего за два года в отношении молодого человека было вынесено больше 20 приговоров.

В последний раз в стенах суда недобропорядочный гражданин бывал накануне. За три эпизода кражи его приговорили к одному году лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. При вынесении приговора судья учел наличие рецидива преступлений.

И это еще не конец! На момент вынесения приговора в производстве других судов находилось еще как минимум пять уголовных дел. Вероятно, за решеткой горе-клептоман задержится подольше, чем на год.

Что именно крал преступник, выяснить не удалось. Однако известно, что он злоупотреблял спиртным. Может быть, пагубная привычка тоже сыграла роль в его пристрастии забирать чужое.

А еще был случай…

В 2018 году в Барнауле уже появлялся серийный воришка. Мужчину 1988 года рождения, который вместе со своей супругой воровал в магазинах мясную продукцию, пользователи сети окрестили «Евгением Колбаскиным». Сначала добычей серийника были колбасы, а потом вор перешел на вырезку.

В последний раз «Джонни-колбаса» давал о себе знать в 2020-м. Как тогда сообщала «Комсомолка», спустя два года своих преступных похождений злоумышленник сменил «специальность» и перешел в технологичный сектор, заменив колбасу на игровые приставки, видеокарты и даже женские джинсовые юбки.

Вот уже несколько лет про «Барона Сервелата» ничего не слышно. Вероятно, его похождения пресекли лишением свободы, либо мужчина попросту переехал. Но, как показывает практика, дело «Колбаскина» до сих пор живет.

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