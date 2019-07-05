I’ll be back. Барнаульский барон Дэ Сервелат вместо колбасы стал воровать видеокарты

Евгений Колбаскин. Он же - «Джонни-колбаса». Он же - барон Дэ Сервелат. В Барнауле правоохранители вновь задержали мужчину, который буквально полгода назад прославился как похититель колбасы и мяса. На этот раз серийный любитель мясной продукции позарился на видеокарты.

Как пишет канал Unusual Crimes Barnaul в Instagram, мужчина в течение июня похищал видеокарты из сети магазинов техники DNS. Изначально преступнику удавалось выходить сухим из воды, не попадая в поле зрения правоохранителей. Однако после инвентаризации сотрудники обнаружили недостачу продукции. Работники магазинов просмотрели видеозаписи и обнаружили, что серийный колбасник прятал под одежду комплектующие от ПК и выносил из здания.

В отношении мужчины уже оформили несколько новых эпизодов краж по статье 158 УК РФ. По данным канала, мужчина находится не под арестом, но дело расследуется.

Напомним, история «Джонни-колбасы» началась еще в октябре. Тогда некий Евгений обратился к администраторам группы «Инцидент Барнаул» с просьбой рассказать, какие злобные бывают продавцы супермаркета «Ярче!» и как они голословно обвиняют людей в краже. Парень пожаловался, что ему приписали кражу колбасы, за что пользователи окрестили мужчину именем «Евгений Колбаскин». Продавцы обвиняли его в том, что он спрятал за пазуху несколько палок сырокопчёной. Позже стало известно, что мужчину и его супругу поймали на краже 15 килограммов свинины из магазина «Магнит».

Кстати, канал в Instagram приписывает колбаснику еще и кражу женских джинсовых юбок. Барнаульцам остается лишь гадать, что же Евгений похитит в следующий раз?

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