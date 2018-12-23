2018-12-23T08:10:27+03:00
Происшествия

Серийный мясной вор завелся в Барнауле

Пользователи интернета прозвали его «Евгений Колбаскин»
Анна СЕМИНА
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Евгений Колбаскин вышел на "дело"Евгений Колбаскин вышел на "дело"
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В Барнауле завелся серийный воришка: вместе с женой он ходит по магазинам и ворует мясо. Начинал с колбас, а теперь перешел на вырезку.

Эта история берет начало еще в октябре. Тогда некий Евгений обратился к администраторам группы «Инцидент Барнаул» с просьбой рассказать какие злобные бывают продавцы супермаркета «Ярче!» и как они голословно обвиняют людей в краже.

Тогда он пожаловался на то, что ему приписали кражу колбасы, за что пользователи окрестили мужчину именем «Евгений Колбаскин». Продавцы обвиняли его в том, что он спрятал за пазуху несколько палок сырокопчёной. И вот накануне стало известно о продолжении истории.

Преступный гений Евгений Колбаскин совершил кражу мяса из магазина Магнит (Инцидент Барнаул)..

В этот раз Евгения Колбаскина и его супругу подозревают в крае аж 15 килограммов свинины из магазина «Магнит». В группе было опубликовано видео с камер наблюдения. На записях отчетливо видно, как мужчина и его спутница, стоял у открытого холодильника, распихивают по сумкам мясо в одном из супермаркетов города. Эту информацию уже также передали в правоохранительные органы.

Сам Евгений сегодня сам прокомментировал данное видео (авторский стиль сохранен. – прим.ред.):

- Заказы будем делать? Пишите в лс. НОВЫЙ ГОД НА НОСУ, давайте не стесняемся всё в половину дешевле чем магинах, на складе много товара и всё Свежее! Вот врать-то правохранительные органы сообщают, никто и никого непревлёк-посидел я 10 мин, приехал мой Адвокат и усё, написали объяснительную что похожие на видео на нас люди нам незнакомы.

Судя по данному комментарию, ему удалось избежать ответственности, а исходя из настроя мужчины, он намерен продолжать начатое и будет и дальше ходить по магазинам в поисках «бесплатного» мяса.

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