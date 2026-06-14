Один спасательный жилет на шестерых: стали известны подробности ЧП на алтайском озере, где утонули двое детей и взрослый

В лодке в момент трагедии находились шестеро детей и водитель Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Кытмановском районе на озере Линево продолжаются поиски утонувших детей и водителя после опрокидывания лодки. По факту гибели двух несовершеннолетних и мужчины возбуждено уголовное дело. Тем временем, в соцсетях появились подробности трагедии. Как оказалось, мужчина мог перевозить детей с грубыми нарушениями.

Как сообщают в паблике Barnaul22, водитель судна, которое перевернулось на озере вечером 13 июня, решил прокатить двух своих детей на обычной, рыбацкой лодке. Прокатиться он предложил и другим детям, которые отдыхали на берегу. В итоге в лодке оказались шестеро ребятишек и сам мужчина.

«Все из одного села. Он загрузил школьников в лодку, при этом там был только один спасательный жилет. Предположительно, он мог находиться у самого водителя или на его дочери», - пишут в паблике.

В какой-то момент лодка перевернулась. По какой причине это произошло, не уточняется. Очевидцы бросились на помощь, но смогли спасти лишь четверых несовершеннолетних. Тела девочек восьми и девяти лет и мужчины продолжают искать спасатели.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Также проверку проводит Барнаульская транспортная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое детей и взрослый перевернулись на лодке и утонули в Алтайском крае

Во время трагедии в плавсредстве находились шесть человек (подробнее)