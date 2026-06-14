Алтайский следком возбудил дело по факту гибели двух детей и взрослого на озере

Трагедия с детьми на воде в Алтайском крае 13 июня 2026 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних на озере в Кытмановском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным правоохранительных органов и МЧС, трагедия произошла вечером 13 июня, когда мужчина катал по озеру на маломерном судне шестерых детей. Когда лодка перевернулась, четверых детей удалось спасти очевидцам, а двое детей и взрослый, предположительно, утонули. На месте еще идут спасательные работы.

Следователи провели осмотр места ЧП и допрашивают очевидцев. Причины случившегося устанавливаются.

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