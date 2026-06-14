По факту гибели детей возбудили уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Кытмановском районе Алтайского края вечером 13 июня перевернулась лодка с шестью детьми и одним взрослым. Двое детей и мужчина утонули, еще четверым несовершеннолетним удалось спастись. Что известно про гибель детей на озере в Алтайском крае 13 июня 2026 года – в нашем материале.

Гибель детей на озере в Алтайском крае 13 июня 2026

Происшествие случилось на озере Линево в Кытмановском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация поступила от диспетчера единой диспетчерском службы. На маломерном судне катались мужчина и шестеро детей, но в какой-то момент лодка перевернулась. Причина не уточняется.

Очевидцы, увидев, что лодка опрокинулась, ринулись на помощь. Им удалось вытащить из воды четверых детей, но судьба еще двоих несовершеннолетних и водителя лодки остается неизвестной. Предположительно, все трое погибли.

На месте продолжают работать 34 человека, в том числе девять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Спасатели продолжают искать погибших.

По факту гибели детей на озере Линево возбуждено уголовное дело

По данным Следственного управления СК по Алтайскому краю и МВД по факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, лодка перевернулась на расстоянии около 10-12 метров от берега. Погибшим детям было восемь и девять лет.

«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы трагедии. Спасательными службами принимаются меры к установлению местонахождения тел погибших. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», - отметили в следкоме.

Транспортная прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

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