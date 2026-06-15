«Когда выпью пару кружек пива, то, наверное, пойму»: Барнаульский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли

Андрей стал обладателем самого престижного кубка. Фото: Josh Lavallee/Carolina Hurricanes

Сегодня в США завершился финал Кубка Стэнли, куда в этом сезоне пробились «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт». Серия завершилась в шести матчах. И обладателем самого престижного кубка в хоккее стала «Каролина», в составе которой играет барнаулец Андрей Свечников. Подробнее о последних «шагах» к награде – в материале «КП-Барнаул».

Дубль в День России

Решающий шаг к заветному трофею «Каролина» совершила несколько дней назад, 12 июня, когда победила и повела в серии со счетом 3:2. А сама игра завершилась со счетом 4:2. Немалый вклад в это внес и нападающий Андрей Свечников. Он отметился дублем, забив вторую и четвертую шайбы своей команды. Обе были забиты в большинстве.

«Думаю, мы вернулись к простым вещам. К менталитету броска. Мы были нацелены на броски и искали отскоки. Думаю, у нас хорошая командная химия», - сказал Андрей после игры.

Своими заброшенными шайбами Андрей установил несколько достижений в составе «Каролины»:

• забил свой седьмой и восьмой гол в плей-офф в большинстве, сравнявшись по этому показателю с Родом Бриндамором (нынешний главный тренер «Каролины») и Сетом Джарвисом.

• Свечников также стал вторым игроком в истории «Каролины», забившим два гола в большинстве в одной игре финала Кубка Стэнли, Первым был Эрик Стаал, который такое достижение установил еще в финале 2006 года.

• Свечников оформил свой пятый дубль в плей-офф и обошел Кевина Дайнина. Лидирует в этом списке среди игроков «Каролины» Себастьян Ахо, у него 7 дублей.

К слову, в составе «Вегаса» в День России тоже отличился дублем россиянин Павел Дорофеев.

Последний бой

Шестая игра серии проходила в Лас-Вегасе сегодня утром по барнаульскому времени. Матч сильно отличался от предыдущих. В этот раз «Каролина» тоже начала уверено, забросив шайбу в начале периода. А потом перешла к осторожной игре: поддерживали темп, аккуратно действовали в защите, защитники в атаку ходили мало.

Во втором периоде была заброшена вторая шайба. Ответить на это хоккеисты «Вегаса» ничем не смогли, хотя моменты были. И тут надо отметить феноменальную игру и везение вратаря «Каролины» Брэндона Басси, который в плей-офф дебютировал сразу в финальной серии.

Свечников в этой ставшей итоговой игре голевыми действиями не отметился, но несколько раз опасно бросал по воротам. В плей-офф его итоговая статистика выглядит так: 6 голов и 5 голевых передач!

«Это что-то особенное. Мне кажется, что сейчас я не могу этого осознать, но когда я выпью пару кружек пива, то, наверное, пойму... Я люблю всех, кто меня окружает: родителей, девушку, брата, всех, и это что-то особенное. Мои товарищи по команде, персонал — у нас невероятная организация», - сказал после победы Андрей.

Теперь «Каролину» ждет чемпионский парад в городе Роли, а потом долгожданный чемпионский отпуск.

СПРАВКА КП

Андрей Свечников родился в Барнауле в 2000 году. Здесь же уже в три года начал заниматься хоккеем. В 2009 году семья переехала в подмосковную Балашиху в школу «Олимпиец». С 2010 до 2016 года Андрей играл за молодежные команды казанского «Ак Барса». Позже переехал в США, где тогда играл его старший брат Евгений. После пары очень успешных сезонов в лигах Северной Америки его задрафтовала «Каролина».

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