Такого не было 50 лет! Барнаульский хоккеист Свечников стал участником «безумного» матча

Свечников пропихивает шайбу в ворота во время неразберихи. Фото: Джош Лавалли/«Каролина Харрикейнс»

На прошлой неделе в США взял старт финал Кубка Стэнли – самого престижного хоккейного турнира. Соперниками за трофей в этом году стали «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». В составе обоих клубов есть россияне, что – приятно. Но если победит «Каролина», то обладателем Кубка Стэнли станет барнаулец Андрей Свечников. Как прошли для него первые три матча серии и помог ли «втык» от тренера – в материале «КП»-Барнаул».

По следам минувших битв

Финальная серия Кубка Стэнли началась на прошлой неделе для «Каролины» печально. «Вегас» 3 июня смог одержать победу со счетом 4:5. После этого матча лидерам атак «Каролины», в их числе и Андрею Свечникову, досталось от тренера:

«У них была одна хорошая смена в третьем периоде... Я имею в виду, что все должны играть хорошо, если вы хотите победить. Все просто. И ваши лучшие игроки должны набирать очки. Это должно произойти, если мы хотим достичь желаемого», - сказал Род Бриндамор.

Тройка, о которой шла речь вняла речам главного тренера. Во втором матче «Каролина» победила со счетом 4:3 в овертайме, сравняв счет в серии. Свечников отдал голевую передачу на третью шайбу. Отличились и его партнеры по тройке: Себастьян Ахо тоже отдал голевую, а Сет Джарвис забросил решающую шайбу.

«Я думаю, мы верим в нашу группу. Мы уверены в том, что делаем, и в том, как мы это делаем. Мы верим в нашу систему и просто стараемся выкладываться по полной», - сказал после второй игры Андрей Свечников о способности команды мобилизовать силы в нужный момент.

«Все началось с меня»

Третья игра серии прошла на льду «Вегаса» накануне. После равного первого периода «Каролина» несколько раз провалилась в обороне и к третьему игровому отрезку уступала со счетом 0:4.

Казалось, игра сделана, но…

Игроки «Каролины» снова собрались с силами и в течение 37 секунд (!) забросили три шайбы. А сравнял счет наш Свечников за 1 минуту и 42 секунды до конца основного времени. Получилось это в момент, когда вратарь соперников потерял шайбу из вида, а Андрей смог ее пропихнуть под щитками стража ворот. Комментаторам оставалось только восклицать: «Безумный матч!».

Свечников сравнивает счет. Фото: Джош Лавалли/«Каролина Харрикейнс»

«Гол в большинстве, забитый Андреем Свечниковым, вошел в историю команды, сделав ее второй в истории НХЛ и первой за 50 лет, которой удалось отыграться, уступая в четыре шайбы, в финале Кубка Стэнли», - приводит такую статистику официальный сайт «Каролины».

Но в овертайме «Каролина» все же уступила. После игры оставалось только сетовать на допущенные ошибки.

«Все началось с меня. Очевидно, что я получил буллит, и они забили первый гол», - брал Свечников вину на себя после матча в разговоре с журналистами.

Но отчаиваться рано. Впереди еще, как минимум две игры. Пройдут они 10 и 12 июня. Начало в 7:00 по барнаульскому времени.

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