Заставил Монреаль замолчать. Барнаулец Свечников приносит важную победу клубу в борьбе за финал Кубка Стэнли

У Свечникова пять набранных очков в плей-офф. Фото: Josh Lavallee/Carolina Hurricanes

Сегодня в Канаде прошел очередной матч финала восточной конференции Кубка Стэнли между «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Счет в серии был равный 1:1, а исход третьего поединка решил точный бросок барнаульца Андрея Свечникова. Подробнее о заокеанских хоккейных битвах – в материале «КП»-Барнаул»

Финал конференции для «Каролины» начался неудачно. Команда отдыхала целых 12 дней, ожидая своего соперника, вероятно это и повлияло на игровой тонус. Первая встреча завершилась победой «Монреаля» со счетом 6:2. Андрей Свечников набрал одно очко, отдав результативную передачу на первый гол.

Во втором домашнем матче, который прошел 24 мая, «Каролина» в овертайме добыла победу и сравняла счет в серии.

И вот соперники перебрались в Канаду, на лед легендарной арены «Белл-центр» (вмещает больше 21 тысячи зрителей, самая крупная арена в НХЛ – прим. ред.). Монреаль в целом называют самым хоккейным городом мира. Билеты на матч с «Каролиной» расходились по средней цене от 1 тысячи долларов, что в пересчете на рубли превышает 70 тысяч. И ни одного свободного места не было! А на улицах куча фан-зон.

В Монреале огромная хоккейная аудитория. Фото: Arianne Bergeron/Club de hockey Canadien inc.

В Монреале огромная хоккейная аудитория. Фото: Arianne Bergeron/Club de hockey Canadien inc.

В этих условиях матч не мог быть скучным. Обе команды показывали высокие скорости в быстрых атаках. Основное время завершилось со счетом 2:2 и встреча перешла в овертайм. А там замолчать шумный «Белл-центр» заставил замолчать наш Андрей!

Через 14 минут с начала овертайма Андрей Свечников бросил со средней. Его одноклубник Себастьян Ахо удачно закрыл обзор вратарю «Монреаля», и шайба влетела в верхний угол ворот!

«Я правда думаю, что дело в менталитете нашей команды. Мы любим напряженные матчи. Каждый раз. Мы их любим. Нам нравится быть на высоте и не давать соперникам шансов. Думаю, именно поэтому мы выиграли в овертайме», - сказал Андрей после игры.

К слову, Свечников забил свой первый гол в овертайме в плей-офф, став восьмым действующим игроком «Каролины», в послужном списке которого есть такое достижение. Всего же в плей-офф у нападающего 5 набранных очков – 2 гола и 3 передачи.

Теперь «Каролина» ведет в серии со счетом 2:1. Четвертый матч серии пройдет 28 мая.

Кстати!

В финале западной конференции НХЛ играют «Колорадо» и «Вегас». И там близка сенсация. «Вегас» ведет в серии со счетом 3:0, а «Колорадо» был лидером регулярного чемпионата, которого все записывали в фавориты в борьбе за Кубок Стэнли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Забил гол и отдал передачу. Барнаулец Андрей Свечников стал вторым по результативности в истории «Каролины» в плей-офф