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Происшествия5 июня 2026 7:47

Помог, чем смог? Житель Алтая застрелил раненого лося из жалости и съел

Суд оштрафовал жителя Камня-на-Оби за незаконную охоту
Источник:kp.ru
Лось якобы был ранен и слаб

Лось якобы был ранен и слаб

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд Каменского района оштрафовал местного жителя за то, что он застрелили лося. Об этом 4 июня сообщило Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Со слов мужчины, он увидел измученное животное рядом с оградой своего частного дома. Лось якобы был ранен и слаб, хрипел и кое-как стоял на ногах. В итоге вместо того, чтобы связаться с охотхозяйством и сообщить о «пострадавшем», мужчина решил взять грех на душу и пристрелил рогатого картечью дабы избавить от мучений. При этом мясо он оставил себе. В итоге Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму в 240 тыс. рублей.

В суде мужчина отпираться не стал, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. При этом «герой» происшествия пояснил, что ранее никогда не промышлял охотой на сохатых. Суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей и конфисковал оружие.

Приговор уже вступил в силу.

Автор: Лилия Лыкова

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