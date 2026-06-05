Сбил лося – заплати 80 тысяч. Покроет ли ОСАГО ущерб при ДТП с дикими животными

В 2025 году на дорогах региона произошло 165 ДТП с участием диких животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году на дорогах Алтайского края произошло 165 ДТП с участием диких копытных. В этом сезоне счет, к сожалению, тоже уже открыт. Из-за паводков, сезонной миграции и обилия насекомых звери всё чаще выбегают на оживленные трассы. Вместе с региональным Минприроды «Комсомолка» разбиралась, на каких участках автомобилистам нужно быть особенно бдительными, кто заплатит за разбитую машину и что делать, если под колеса бросился лось или чья-то собака.

Почему звери не боятся машин

Как «КП – Барнаул» пояснили ведомстве, самые опасные участки в крае – направления с максимальным автомобильным трафиком. В первую очередь речь идет о Тальменском районе и бийской зоне. Сейчас начался сезон отпусков, люди массово едут отдыхать в Республику Алтай, поэтому поток машин на этих трассах огромный.

Животные быстро привыкают к звуку трассы и не боятся Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Животные выходят на проезжую часть по естественным причинам: здесь пролегают их миграционные пути, а дороги часто разрезают их привычную среду обитания. При этом никакого страха перед машиной у зверей нет.

«Для них нет понятия "автодорога". Это просто часть местности, обычная преграда – как упавшие деревья в лесу. К тому же животные адаптируются и привыкают к звуку автомобилей. В полях работает фермерская техника, звери привыкают к этому шуму и уже не чувствуют никакой тревоги», – поясняет эксперт.

Из-за этого животные выскакивают на асфальт стремительно, чаще всего пересекая дорогу без остановки и даже не смотря по сторонам. Аварии в таких ситуациях происходят преимущественно из-за того, что водители не соблюдают скоростной режим.

Чтобы снизить риски, дорожники устанавливают предупреждающие знаки и монтируют специальные ограждения. Согласно ПДД, при виде знака «Дикие животные» водитель обязан снизить скорость. Если зверь уже появился в поле зрения, следует замедлиться вплоть до полной остановки и включить аварийную сигнализацию.

Когда придется платить за ущерб

Если столкновения избежать не удалось, придется возмещать ущерб. Дикие животные – собственность государства, и за каждую сбитую особь предусмотрена четкая такса. Однако, как отмечает специалист Минприроды, водителям не стоит паниковать раньше времени: обычно этот штраф покрывает стандартный полис ОСАГО.

С домашними питомцами ситуация иная. По закону кошка или собака считается имуществом владельца. Если вы сбили чьего-то питомца, хозяин имеет полное право потребовать компенсацию (на лечение животного или возмещение его стоимости). Расходы также может покрыть полис ОСАГО, но итоговое решение всегда зависит от деталей конкретного происшествия и того, нарушал ли водитель правила.

При виде знака «Дикие животные» водитель обязан снизить скорость Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Не до благородства

А что, если водитель сбил животное, и первая мысль во что бы то ни стало его спасти? Кажется, что погрузить раненую животинку в машину и помчаться к ветеринару, чтобы дать ей шанс на жизнь – поступок исключительно благородный. Увы, закон смотрит на это иначе. Законодательно покидать место ДТП категорически запрещено, говорят в министерстве. За это грозит административная ответственность, вплоть до лишения прав.

СПРАВКА КП

Какие штрафы грозят за сбитых лесных обитателей

Лось – 80 000 рублей;

Медведь – 60 000 рублей;

Косуля – 40 000 рублей;

Рысь – 40 000 рублей;

Кабан – 30 000 рублей;

Барсук – 12 000 рублей;

Заяц – 1 000 рублей;

Лисица – 200 рублей.

ПОДСКАЗКА КП

Что делать, если случилось ДТП с животным

Аварийный знак Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

В дорожные сводки попадают и домашние животные. Например, в ноябре 2025 года необычная авария произошла возле села Ключи Тюменцевского района – там под колеса автомобиля угодил верблюд.

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