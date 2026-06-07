Полярник Петр Целищев в окружении семьи пингвинов. Источник: архив фонда музея «Город»

В барнаульском музее «Город» проходит выставка «Полюса искусства», приуроченная к празднованию Дня полярника в России. Казалось бы, причем тут Барнаул, какое вообще отношение он имеет к этой теме?

- А вот и имеет, - рассказывают в музее. - Ведь именно в нашем городе родился и жил полярник-радист Петр Дмитриевич Целищев (1914 – 1984), участник Первой советской антарктической экспедиции 1955 года.

Оказывается, в музее «Город» хранятся фото Целищева, на которых запечатлены пингвины, белые медведи, и даже письма исследователя. Мы пообщались с Оксаной Утевой, старшим научным сотрудником экспозиционно-выставочного отдела музея, которая вплотную изучала биографию сибирского полярника. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Телеграмма, которую Петр Дмитриевич прислал Елене Ивановне на Новый год. Источник: архив фонда музея «Город»

Счастливая случайность

Если бы не счастливая случайность, неизвестно, сохранились ли бы вообще фото и письма исследователя Антарктиды.

«В процессе научных изысканий нам удалось выйти на Елену Ивановну Носкову, которая была с ним знакома и длительное время, как раз во времена Северных экспедиций, состояла в дружеской переписке. Она хранила фотографии и письма Целищева и хотела в дальнейшем передать их какому-нибудь музею, но еще точно не знала, какому конкретно. Мы сорвались и отправились к ней. Такой вот счастливый случай», - вспоминает Оксана Утева.

Целищев и его теплая улыбка, которая растопила сердца даже в крае вечного льда. Источник: архив фонда музея «Город»

При жизни Пётр Дмитриевич вёл в какой-то степени затворнический образ жизни. Простой скромный парень из провинции, он не афишировал своё участие в исторических событиях.

«Немногие его знакомые знали, что он был участником Первой Советской Антарктической экспедиции. Он не любил делиться этим на широкую публику. Даже Елена Ивановна узнала об этом факте случайно, прочитав номер журнала «Огонёк», где и увидела фотографию своего друга-полярника».

Путешествие на ездовых собаках. Источник: архив фонда музея «Город»

Снайпер радиоэфира

Петр Целищев родился в Барнауле в семье капитана речного флота. С детства он увлекся радиосвязью, очень рано выучил азбуку Морзе, даже собрал собственный детекторный радиоприемник и разговаривал с другими любителями по ночам. В дальнейшем это и повлияло на его судьбу – он стал полярником-радистом. Известный советский журнал «Огонек» в свое время даже назвал его «Снайпером радиоэфира».

В 1934 году случилось первое знакомство Целищева с краем бесконечных льдин: теплоход, на котором он находился, отправился в Карское море. Три года Петр Дмитриевич работал на острове Диксон. За это время побывал на мысе Шмидта и Челюскинцева.

Телеграмма прямиком с дрейфующей станции «Север-4». Источник: архив фонда музея «Город»

В 1954 году наш земляк стал участником научной экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс – 4». Вместе с товарищами-коллегами он около года провел на льдине. Основной их задачей были метеорологические, аэрологические и гидрологические наблюдения, данные которых Петр Дмитриевич передавал непосредственно в бюро погоды.

«Да, исследовательские станции размещали на дрейфующих льдинах . На них и работал наш земляк. Он смог зарекомендовать себя как хороший специалист, поэтому, когда собирали антарктическую экспедицию, его фамилия уже была на слуху, и его тоже туда взяли», - рассказывает научный сотрудник музея.

Петр Дмитриевич со своим коллегой «нянчат» малышей-пингвинов. Источник: архив фонда музея «Город»

Пик карьеры

В 1955 году Целищева включили в состав Комплексной антарктической экспедиции, целью которой была организация главной российской базы континента, где впоследствии проводились научные исследования.

Ровно через полтора года, 13 февраля 1956 года, Петр Целищев самостоятельно поднял знамя, которое возвышалось над континентом и принадлежало новой станции под названием «Мирный». В октябре этого же года рядом с «Мирным» потеснилась метеорологическая станция «Оазис», на которой Петр Дмитриевич стал начальником. Достаточно долгое время он жил на ней один и кроме своей основной работы, вел научные наблюдения.

Флаг, который Целищев собственноручно поднял над Южным полюсом Земли. Источник: архив фонда музея «Город»

«Особую актуальность эта тема приобрела в советский период. Принято считать, что первый полёт человека в космос затмил историю покорения Антарктиды, оставив её исследователей без заслуженной славы. Однако в те годы отправка человека в Антарктиду приравнивалась по сложности и рискам к космическому полёту: условия среды оставались абсолютно неизведанными. Помимо этого, учёным приходилось в буквальном смысле с нуля, без всякой опоры на инфраструктуру, возводить исследовательские посёлки», - уточняет Оксана Утева.

Условия были не просто жесткие, а экстремальные. Столбик термометра опускался до минус 68 градусов, а в домике исследователя могло порой быть и минус 20. Из-за непогоды самолет порой неделями не мог доставить полярникам самое необходимое. Однако работы не прекращались. В одном из писем Целищевы писал: «Зима прошла нормально, то есть было всего: и мороз, и ветер, и метель. Но все прошло хорошо, никто не замерз, и ничего не поломало. Работа радиоотряда прошла хорошо, обеспечили связью экспедицию на все сто».

Место силы Первой Антарктической экспедиции. Источник: архив фонда музея «Город»

Жизнь после

После экспедиции Пётр Дмитриевич вернулся в родной Барнаул, где продолжил работать радистом. На родине его встретили с почётом - он трижды избирался депутатом Сельского совета. Однако успехи в карьере разительно контрастировали с личной жизнью: ни семьи, ни детей у него не было.

Возможно, мы до сих пор бы и не знали о его достижениях, если бы случайно не были найдены те самые письма с фотографиями, которые Целищев отправлял своей подруге прямо из Антарктиды. Случайная встреча стала судьбоносной, а их переписка связала два континента, один из которых был полон тайн. Казалось бы, такая обыденность, как письма, сыграла огромную роль: благодаря им стало известно о заслугах нашего земляка.

Шатер в далеком уголке планеты. Источник: архив фонда музея «Город»

«Мы должны о нём помнить, потому что он, находясь на периферии, оказался напрямую связан с важными событиями, которые охватывают и всю Россию, и весь мир. Пётр Дмитриевич стал той самой ниточкой, связывающей нашу локальную историю со всеобщей. Мы восхваляем космонавтов — Титова и других. Но они родились не в нашем городе. А Целищев — уроженец Барнаула: здесь родился, здесь умер, здесь работал. Просто обстоятельства сложились так, что долгое время об этом почти никто не знал», - говорит музейный работник.

«Снайпер эфира» со своими новыми друзьями - тюленями. Источник: архив фонда музея «Город»

Смерть нашего земляка оказалась трагичной. Пётр Дмитриевич ушёл из мира в холоде и полном одиночестве.

«Он провёл большую часть жизни на Северном и Южном полюсах, в условиях постоянного холода, а умер у себя дома, в Барнауле, от переохлаждения. Так записано в официальной справке, которая хранится в нашем музее. Впрочем, возможно, причиной стал сердечный приступ, а замёрз он уже после. В восьмидесятые годы могли просто не провести достаточно тщательной экспертизы».

Хранители истории

Сегодня музей «Город» бережно хранит те самые письма и фото, сделанные Петром Целищевым. Они стали ценным экспонатом не только для истории Сибири, но и для всей России. Кстати, познакомиться с ними можно как вживую, так и в формате виртуальной выставки, где ясно и подробно рассказывается о достижениях Целищева.

Автор: Лилия Лыкова

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