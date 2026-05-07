Могильник был обнаружен в окрестностях Белокурихи-2 Фото: пресс-служба АлтГУ.

Археологи представили результаты исследования могильника «Ульяновка-3» в окрестностях Белокурихи, и выяснилось, что там встречаются следы первых Homo Sapiens на Алтае. Подробнее об этом они рассказали в журнале «Теория и практика археологических исследований» Алтайского госуниверситета.

Археологический памятник обнаружили еще в 2014 году во время обследования территории, которую отдали под строительство объектов инфраструктуры для Белокурихи-2. Тогда представили курорта обратились к ученым с предложением изучить окрестности здравницы и узнать, что еще здесь есть интересного с научной точки зрения.

«Анализ научной литературы, подтвердил, что на данной территории действительно много интересных археологических памятников. Позднее, когда началась застройка и освоение территории «Белокурихи-2», мы активно включились в работу, чтобы при строительстве не были разрушены памятники культурного наследия», – говорит ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ Дмитрий Папин.

А уже в 2017 году стало известно, что в месте, где должны были построить высоковольтную линию электропередач, находится курган. А в его границах обнаружили древнее поселение. Исследование показало, что нижние слои относятся к верхнему палеолиту, то есть ко времени, когда Homo Sapiens только появился на территории Алтайского края.

«Уже в процессе спасательных работ мы убедились, что наши первоначальные предположения о том, что ранние слои относятся к очень глубокой древности, подтвердились. Позднее мы установили, что на данном участке было несколько горизонтов обитания: самый древний относится к началу верхнего палеолита, следующий – это ранний каменный век, затем ранняя бронза и скифское время. В эпоху скифского времени на этом месте был большой некрополь, который просуществовал значительное время», – продолжает Папин.

Располагается памятник археологии в 200 метрах к западу от окраины Белокурихи, на левом берегу реки Березовка. Во время раскопок в могильнике было обнаружено пять захоронений. Причем одно из них детское. Из важного, что еще удалось отыскать – это фрагменты керамики, обломок бронзового шила, костяную пронизь (украшение), кости животных.

Но интересно еще вот что: возле кургана были найдены грунтовые могилы, что не характерно для того периода. Для того чтобы найти ответы на возникшие вопросы, была сформирована исследовательская группа. В нее кроме археологов вошли палеогенетики, антропологи, специалисты по изотопной геохимии.

«Что касается культурной интерпретации, были получены первые подтвержденные данные, что курган близок к населению Горного Алтая пазырыкской культуры. Это достаточно необычно, ведь это самое северное проникновение пазырыкцев так глубоко на территорию лесостепного Алтая», – поясняет Дмитрий Папин.

В пользу пазырыкцев говорит то, как они хоронили людей – лежа на боку с согнутыми ногами. В конкретных могилах были найдены останки мужчины лет 40-50 и женщины примерно такого же возраста. Есть версия, что они родственники. Но примечательно то, что погребение произошло с разницей примерно в полтора века.

Ученые даже смогли установить, чем питались древние люди.

«У мужчины достаточно высокие показатели, свидетельствующие о его принадлежности к так называемой пищевой цепочке С4. То есть в питании этого человека было очень много зерновых культур, в частности, проса. У всех исследованных образцов в рационе отсутствовала рыба. В целом анализ изотопов показал, что похоронены в этом могильнике люди, которые вели разного типа хозяйства – и скотоводы, и те, кто уже начинал заниматься земледелием», – говорит археолог.

Анализ остальные захоронений «Ульяновки 3» показал, что они относятся к VIII-III вв. до н.э.

