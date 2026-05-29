Шаманы, убийство студенток политеха и «Маугли»: правда и вымысел в новом сезоне сериала «Фишер» о барнаульском маньяке

В четверг, 28 мая, на киноплатформе Wink состоялась премьера продолжения нашумевшего сериала «Фишер». Третий сезон под названием «Инквизитор» рассказывает о деле барнаульского маньяка. История во многом перекликается с подлинным делом маньяка-«ректора» Виталия Манишина, который в период с 1989 по 2000 год жестоко расправился с 11 девушками и женщинами. Правда и вымысел в новом сезоне сериала «Фишер. Инквизитор» - в материале «Комсомолки». Осторожно, спойлеры!

О чем сюжет

Третий сезон сериала «Фишер», получивший подзаголовок «Инквизитор», переносит зрителей в Горный Алтай. В лесу в 2025 году находят убитой дочь влиятельного местного чиновника. Для расследования из Барнаула прибывает следователь по особо важным делам Сергей Терехов, которого играет Александр Петров. Он полагает, что это дело как-то связано с нераскрытым делом серийного убийцы, орудующего уже несколько лет в Барнауле.

Терехову предстоит работать в паре с местной оперативницей Беловой в исполнении Юлии Снигирь. Однако между героями практически сразу начинает нарастать напряжение, которое им нужно преодолеть, чтобы найти маньяка (в реальной жизни над делом маньяка работала группа уголовного розыска МВД, а также следователи СУ СК по Алтайскому краю, прим. ред.).

«Вашему вниманию представляю «висяк» 2019 года - Баринова Екатерина Андреевна, найденная убитой в лесопарковой зоне в окрестностях Барнаула. Тот же типаж, тот же характер раны, тоже училась в политехе. Я считаю, это серия, - говорит следователь Терехов. – С 2019 года по настоящее время без вести пропали еще семь девушек – все студентки политеха, возраст – 19-23, рост – 160-170, светловолосые, миловидные. Ну, сложно не заметить очевидного сходства. Баринова – первая жертва, ваша Плахова – девятая».

Где все происходит

Первая серия переносит нас в село Умай в Республике Алтай. Место на карте является вымышленным – такого села на Алтае нет. Но само слово «Умай» в алтайском языке, действительно, существует – это древнейшее женское божество тюркских и монгольских народов.

Известно, что съемки большинства сцен сериала проходили в Абхазии.

А был ли «Маугли»?

Согласно сюжету, во время поиска дочери чиновника следователи задерживают девочку-«Маугли», которая нашла тело девушки в лесу и решила вынести его из тайги. Они полагают, что задержанная может быть как-то связана с загадочным убийцей.

На самом деле, в истории барнаульского маньяка никакие «Маугли» не фигурировали. Но история в точности описывает реального человека - Оджана Наумкина. Мальчик родился в окрестностях села Кайтанак Усть-Коксинского района Республики Алтай. Его родители еще в начале 90-х ушли жить в алтайскую тайгу. Там, в глуши, он и вырос. А позднее Оджан вместе с родителями перебрался в Белокуриху Алтайского края, где жил в землянке в окрестностях села Ульяновка. Лишь в 2013 году, когда Оджану уже было 20 лет, он получил свои первые официальные документы - свидетельство о рождении и паспорт – и открыл дверь в цивилизацию. Сейчас парень живет в Москве и даже имеет собственный бизнес.

Кстати, как рассказывал Оджан в разговоре с «Комсомолкой», его имя является индийской транскрипцией английского имени Джон. По-русски его бы звали Иваном, а на языке фарси имя означает «Великая душа».

В сериале девочка-«Маугли» так же рассказывает о значении своего имени. А проживает она в лесном домике в окрестностях села Иогач Артыбашского сельского поселения, которое в действительности существует.

Маньяк Виталий Манишин: правда и вымысел

Маньяка Манишина, история которого перекликается с сериалом, задержали в 2023 году. Судом доказана его причастность к 11 убийствам (в первой серии сериала говорится о девяти жертвах, прим. ред.). Все его убийства были совершены только на территории Алтайского края.

В сериале нам рассказывают, что первое убийство было совершено в 2019 году, однако с первой жертвой реальный маньяк расправился еще в 1989 году в своем родном селе Зеленая Дубрава Родинского района – он убил 17-летнюю девушку за то, что та отказала ему в близости. Затем, согласно следствию, маньяк сделал 10-летний перерыв. Вернулся к убийствам он лишь в 1999 году. Его жертвами становились как совсем молодые девушки, так и взрослые женщины, которые не были друг на друга похожи (в сериале говорится, будт у маньяка есть определенный типаж, прим. ред.).

Долгое время убийце удавалось оставаться безнаказанным. Ни в 1989-м, ни в 1999-м, когда на его счету уже было четыре жертвы, нераскрытые дела не объединяли в серию. Но в 2000 году все изменилось – всего за два месяца в Барнауле пропали пять абитуриенток Алтайского политехнического университета. Тогда в городе впервые заговорили о появлении маньяка. Родные пропавших 16-17-летних девочек рассказывали, что милиция будто не торопилась их искать – те предполагали, что юные красавицы просто загуляли. Пока родные обивали пороги разных инстанций и своими силами расклеивали листовки с портретами дочерей, кто-то их срывал…

«Дочь исчезла 8 числа, заявление от нас приняли 9-го числа, ну и звонки-звонки, а результатов никаких. Когда мы были на приеме у заместителя Баварина (бывший мэр Барнаула, - прим. ред.) и сказали, что пропали наши дети, он говорит: «А вы что, хотите поставить весь город на уши из-за ваших детей? У нас праздник города на носу». Им нужно было праздновать День города, из-за этого, скорее всего, они срывали эти листовки», - рассказывала в эфире передачи «Независимое расследование» мама одной из реальных жертв маньяка Татьяна Нистерчук.

Девочек искали по друзьям, клубам и даже притонам, но все тщетно. Но когда пропала пятая абитуриентка – дочь влиятельного бийского бизнесмена Ксения Киргизова, ее отец поднял на уши весь город. В расследовании дела были задействованы опытные следователи, а дело было поставлено на контроль в федеральных МВД и прокуратуре (тогда еще не было следственного комитета, прим. ред.).

После опроса других студентов и абитуриентов стало ясно, как маньяку удается похищать девушек днем на самом видном месте. Оказалось, что он представляется неким ректором или преподавателем, который предлагает помощь с поступлением. Вскоре был задержан первый подозреваемый – некий торговец Александр Анисимов, на которого указала одна из студенток. Сначала Анисимов отказывался признавать вину, но позднее раскаялся и признал, якобы убивал девушек ради кражи украшений. Он обещал следователям показать квартиру скупщика золота, но в момент нахождения в девятиэтажке покончил с собой.

После смерти подозреваемого убийства прекратились. Тела пропавших девушек вскоре обнаружили в Калманском районе – от него до Барнаула около 40 минут на автомобиле. Хоть в сериале и показывают, будто найденные тела девушек направляют на экспертизу, на деле же от них практически ничего не осталось – останки находили уже в мумифицированном или полностью разложенном состоянии. В связи с этим способ убийства и характер ран устанавливали лишь исходя из показаний реального убийцы.

Несмотря на то, что многие верили в виновность Анисимова, в 2023 году следователи официально подтвердили, что у него было алиби. Все это время истинный маньяк оставался в регионе. Он проживал в том же Калманском районе, где хоронил своих жертв. Виталий Манишин сделал неплохую карьеру и даже дослужился до заместителя главы администрации района, однако просчитался, уверовав в свою безнаказанность.

Осенью в 2025 году Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы. На данный момент он отбывает семилетнее наказание в тюрьме, после чего будет переведен в колонию строгого режима.

Алтайские шаманы

В первой серии зрителям показывают алтайских шаманов: женщина проводит некий обряд с помощью трав. Шаманизм – это ранняя религия алтайцев, которая сохранилась до сих пор.

Считается, что дар шамана или кама передаётся по наследству. Это не профессия, которую можно выбрать, а призвание и тяжёлая ноша. Кам является посредником между миром людей и миром духов.

Когда выйдет 2 серия «Фишер. Инквизитор»

Выход 2 серии назначен на четверг, 4 июня. Вероятно, в этой серии нам, наконец, покажут маньяка. Пока о том, каким его видят создатели сериала, нам ничего неизвестно.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

