Оджан получил свои первые документы только к 20 годам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня вышла вторая серия нового сезона сериала «Фишер», который рассказывает о расследовании дела барнаульского маньяка. По сюжету одним из главных героев истории становится девушка-«Маугли», которая живут в глухой тайге в домике, построенном её родителями-староверами. И у этого персонажа есть вполне реальный прототип – Оджан Наумкин, который рос в лесу и до 20 лет практически не контактировал с цивилизацией. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Алтайский «Маугли»

Мальчика, выросшего в лесной глуши, СМИ окрестили алтайским «Маугли». Правда, в отличие от ребенка, оставшегося в джунглях без родителей, Оджан проживал не один, а с мамой и отцом.

Парень родился и вырос в землянке, в лесу. Как ранее писала «Комсомолка», его родители в начале 90-х решили отречься от цивилизации. На тот момент мать - преподаватель музыки Елена Корнева – и отец – художник Александр Наумкин – проживали в селе Алтайское Алтайского района. Оба родителя Оджана всерьез увлеклись эзотерикой и в один день решили сорваться и уйти жить в лес в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, где в 1993 году на свет появился Оджан.

Сибирский отшельник Оджан Наумкин с родителями Еленой и Александром. 2013 год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам самого парня, когда у Елены и Александра появился первенец, ему решили дать необычное имя, которое в индийской транскрипции звучит как Джон, а по-русски – Иван. В переводе с языка фарси имя означает «Великая душа».

Таким образом, до 2011 года Оджан и его родители жили в Горном Алтае, а в 2011 году решили перебраться в Белокуриху, где проживают их друзья. Семья построила землянку и зажила своей обычной жизнью вдали от общества.

Землянка Наумкиных Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2013 году жизнь Оджана резко перевернулась: родители внезапно ушли, оставив мальчику записку с текстом «Мы уходим по тропам, только нам известным» и пожеланием счастья сыну. Спустя пару месяцев Оджан, которому на тот момент уже было 20 лет, решил обратиться за помощью в их поисках в полицию. Тогда-то в СМИ и появилась история про необычного парня, вышедшего из леса.

Сибирский отшельник Оджан Наумкин с родителями Еленой и Александром. 2013 год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жили своим трудом

Журналисты, которым довелось пообщаться с Оджаном, отмечали, что парень был крайне образован, говорил красиво и правильно, а еще он приветлив и доброжелателен. Грамоте его обучали родители, да и сам Оджан учился с усердием – много читал и даже рассматривал вариант поступления в вуз.

Жили отшельники в небольшом домике, построенном из досок и пенопласта. Строение с печкой уходило в земляной склон, а окошки были затянуты полиэтиленом. Никаких благ, естественно не было, - ни электричества, ни водопровода.

Сибирский отшельник Оджан Наумкин с родителями Еленой и Александром. 2013 год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На что же жила семья? По словам Оджана, родители держали несколько огородов, где выращивали овощи и разные культуры. Также они продавали грибы и ягоды, собранные в самых злачных местах алтайского леса.

К слову, в контактах с людьми родители себя тоже не ограничивали – они нередко выходили в Белокуриху, до которой пешком всего-то три часа. А если сесть на газель, то недалеко и до деревни Ульяновка.

Однако в отличие от своих родителей Оджан познал все прелести внешнего мира лишь после 18 лет, когда ему разрешили выходить к людям.

«Сказать, что мы живем вне цивилизации, нельзя. У каждого в семье есть сотовый телефон, есть почта электронная. Ею пользуемся, когда приходим в город к знакомым, где интернет имеется. Есть у нас и радио. Правда, радийные частоты оно ловит плоховато, а вот звук телеканалов - отлично. Поэтому и новости слушаем, и разные передачи, и даже фильмы», - рассказывал Оджан.

Сибирский отшельник Оджан Наумкин в 2013 году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, больше всего тогда Оджана впечатлил фильм «Титаник». Парень мечтал, как однажды посмотрит фильм по-настоящему – с картинкой.

Оджан получил свои первые документы – свидетельство о рождении и паспорт – только к 20 годам. По словам его мамы, родители пытались зарегистрировать сына в ЗАГСе, однако там в выдаче документа отказали. Когда история «Маугли» получила огласку, в дело вмешалась прокуратура, и с помощью надзорных органов мальчик вскоре стал полноценным гражданином РФ.

Сибирский отшельник Оджан Наумкин с семьей. 2014 год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как живет алтайский «Маугли» сейчас

Когда парень выбрался из землянки, прошел курсы бариста и даже попробовал открыть свой кафе-бар в Белокурихе. Бизнес не пошел, но Оджан не опустил руки, перебрался в Новосибирск и устроился официантом. Однако и в этом городе парню не повезло – его обманули при съеме жилья, и тогда он решил переехать в Москву.

В 2023 году 30-летний на тот момент парень открыл в Москве свою маленькую уютную кофейню. В бизнес он вложил часть своих денег, еще 60% - его друг, как инвестор. Параллельно с этим «Маугли» зарабатывал на продаже эко-товаров с Алтая – меда, варенья и чая из алтайских трав, а поздее решился и на открытие второй кофейни.

В 2023 году 30-летний на тот момент парень открыл в Москве свою маленькую уютную кофейню Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на все усилия алтайского «Маугли», разбогатеть ему пока так и не удалось. Обе кофейни, к сожалению, пришлось закрыть. Об этом Оджан рассказывал на своей странице в VK весной этого года.

«Было две кофейни. Так скажем, мои (вместе с партнёрами, но всё же). Для кофеен в Москве предусмотрен торговый сбор. В 2025 году он был поднят в два раза до 84 000 рублей. То есть за две кофейни раз в квартал нужно заплатить 168 000, что никак невозможно накопить с выручки. Таких денег просто нет. Выручка при этом падала, люди с каждым месяцем опускаются в безденежье на фоне повышения цен, становится не до кофе. Поначалу я эти суммы налогов гасил с помощью овердрафта, потом с помощью кредитных средств, потом просто не смог сделать и это. Кофейни я продал за 1/5 цены открытия, потому что именно за столько они сейчас продаются, причём массово. Этого хватило, чтобы оплатить очень небольшую часть задолженностей», - рассказывал Оджан подписчикам в апреле.

Сейчас у парня есть серьезные проблемы с долгами – банкам он должен чуть меньше трех млн рублей, еще чуть больше 600 тысяч – налоговой.

«Я не переживаю и не отчаиваюсь, знаю, что могу всё это решить. Но это сложно».

В настоящее время Оджан пытается поправить свое финансовое положение: судя по информации в соцсетях, он занимается ремонтом квартир и создает сайты, в том числе для интернет-магазинов.

КСТАТИ

К реальной истории барнаульского маньяка, которая легла в основу сюжета сериала «Фишер. Инквизитор», реальный алтайский «Маугли» не имеет никакого отношения. Подробнее читайте в нашем материале.

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