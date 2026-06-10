Снова отмена? Срок сдачи барнаульского аэропорта могут перенести

Терминал уже почти готов к открытию Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Срок сдачи нового терминала барнаульского аэропорта могут перенести на осень 2026 года. Такие выводы можно сделать из условий дополнительного соглашения, размещенного на портале госзакупок.

Из документа следует, что 26 мая было заключено дополнительное соглашение на завершение строительства терминала и срок окончания работ – до 30 сентября. При этом только за текущий год назывались как минимум две разные даты сдачи объекта.

Напомним, в январе заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Константин Фуряев сообщил о высокой стадии готовности объекта. На тот момент по его прогнозам терминал должны были ввести в эксплуатацию уже в марте, но этого не случилось.

В конце того же месяца на расширенном совещании министерства транспорта Алтайского края генеральный директор АО «Авиапредприятие «Алтай» Виталий Архипенко оценил готовность объекта на 94% и называл новую дату ввода в эксплуатацию – лето 2026 года.

На днях гендиректор авиапредприятия пояснил «Вестям», что сместить сроки пришлось из-за подрядчика, который нарушил временные рамки, установленные договором. Плюсом добавились сложности с поставками оборудования, но сейчас оно все полностью в наличии и уже смонтировано.

По словам Архипенко, в настоящее время предприятие находится в стадии получения заключения о соответствии. Без него невозможно ввести объект в эксплуатацию.

Сейчас в аэропорту Барнаула уже демонтировали забор, некогда ограждавший строительную площадку. Тяжелая техника также покинула территорию воздушной гавани. Готовы подъездные пути и парковка. В целом объект со стороны действительно выглядит завершенным. Он точь-в-точь повторяет первоначальный проект, представленный на рендерах.

Благодаря открытию нового терминала пропускная способность аэропорта Барнаула на внутренних рейсах заметно увеличится. Его площадь составляет около десяти тысяч квадратных метров. На первом этаже пассажиров будет ждать зона входного досмотра и стойки регистрации, а также обработка и выдача багажа. На втором уровне разместится зона предполетного досмотра, зал ожидания и служебные помещения. На третьем этаже – зона ожидания вылета повышенной комфортности, торговые точки, кафе, комната матери и ребенка.

Владельцы воздушной гавани не исключают, что после открытия нового терминала в расписании могут появиться как дополнительные рейсы по уже существующим направлениям, так и новые, в том числе транзитные, упрощающие передвижение внутри страны.

Что же касается старого терминала, то в будущем его переоборудуют под обслуживание международных рейсов.

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