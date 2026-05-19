Известный путешественник-велосипедист с аккордеоном в руках разбился в ДТП на Алтае

Со множественными переломами молодой человек попал в больницу Фото: Яна Вежлева.

В Горно-Алтайске Республики Алтай накануне заметили известного путешественника Климентия Калужских. Как сообщили в паблике «Новости Горного Алтая», еще днем 18 мая 23-летнего парня видели играющим на аккордеоне возле вокзала. А вечером того же дня Клим попал в ДТП и в настоящее время находится в больнице.

Согласно информации в сводке ДТП от региональной Госавтоинспекции, около 18:10 возле стелы на въезде в Республику Алтай 23-летний житель Магаданской области, не спешившись, на велосипеде выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В итоге в молодого человека врезался автомобиль Lada Largus, которым управлял 44-летний житель Алтайского края. Пострадавшего велосипедиста с множественными переломами госпитализировали в больницу.

«По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Климентий известен необычным форматом своих выступлений. Он умеет делать несколько дел одновременно: и педали крутить, и играть на музыкальном инструменте, и петь. Молодой человек родом из Магадана, но успел пожить в разных местах, в том числе на Алтае. В 2025 году Климентий приезжал в Барнаул и покорил горожан своими импровизациями.

«Я езжу на велосипеде с самого раннего детства. Конечно, научился ездить без рук. И так пришла идея: раз руки свободны, то почему бы их не занять? Около года назад я начал учиться играть на баяне, и решил поэкспериментировать – соединить эти два дела. Как видите, получилось!» - рассказывал Климений в беседе с «КП»-Барнаул».

Ранее парень работал в сфере строительства, но вдохновляло его именно творчество – Климентий умеет играть на баяне, на аккордеоне, а также на балалайке.

К слову, в прошлом году Клим отправился в большое музыкальное путешествие. По данным «КП»-Новосибирск», за 2025 год молодой человек покорил больше 50 регионов страны. С собой ему пришлось взять значительный груз: теплую одежду, спальник, палатку, аккордеон и, конечно же, велосипед. В феврале 2026 года Климу удалось добраться на своем «железном коне» и автостопом до Магадана.

