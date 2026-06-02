Неукротимая рвота. Чем опасен норовирус, которым заразились дети в санатории Барнаула

Накануне произошла вспышка норовируса в Краевом психоневрологическом санатории в Барнауле. По данным Минздрава региона, пострадали 20 человек, из них 18 - дети. Барнаульский педиатр и гастроэнтеролог Денис Фуголь объяснил «Комсомолке», что это за вирус, как он проявляется и чем опасен.

Крайне живуч

«Это высококонтагиозное заболевание. То есть заболевание с высокой степенью заразности, которое быстро передаётся контактным и воздушно-капельным путем. Не обязательно даже трогать грязные руки больного, достаточно просто находиться рядом», – рассказывает врач.

Вирус крайне живуч: один носитель способен инфицировать в среднем до 14 человек! Поэтому заболевание очень быстро распространяется в закрытых помещениях, где большая скученность людей. Именно поэтому вспышка в санатории и стала массовой. Если ребенок принесет вирус домой, то обычно заболевает вся семья.

При заражении происходит острое воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, сопровождающееся тошнотой, рвотой и диареей. Неукротимая рвота вообще является «визитной карточкой» норовируса. Длится этот период обычно два-три дня. И в связи с этим заболевшие думают, что отравились продуктами.

«Но кухню можно было бы винить, если бы нашли сальмонеллу или кишечную палочку. Уверен, что кухня не при чем. Не факт, что проблема была в нарушении технологии приготовления еды. Норовирус можно подхватить, просто проехав в автобусе», – поясняет Денис Фуголь.

Врач подчеркивает: источником заражения становятся именно люди-переносчики, а не испорченные продукты. И вирус устойчив ко многим антисептикам, в том числе и хлорсодержащим.

Норовирус, кстати, часто путают с ротавирусом. Но у ротавируса несколько иная клиническая картина: он чаще начинается как грипп, появляются ломота в теле, красное горло, высокая температура, а затем присоединяется сильная диарея.

Требует медицинской помощи

Опасность норовирусной инфекции связана с последствиями для организма. При многократной рвоте и жидком стуле человек быстро теряет жидкость и электролиты. Особенно тяжело заболевание может протекать у детей, пожилых и ослабленных пациентов. В этих группах норовирус может вызвать тяжелое обезвоживание и потребовать медицинской помощи.

Отметим, что на данный момент 12 детей из барнаульского санатория госпитализированы в инфекционное отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2.

«Все находятся в состоянии легкой степени тяжести. Новых случаев не выявлено», - сообщили «Комсомолке» в Минздраве региона.

Ещё шестеро несовершеннолетних и двое взрослых получают лечение амбулаторно.

Санаторий покинули все постояльцы. В здании проведут санитарную обработку. Работа находится на контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Региональный Следком возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.

Также по факту проверку проводит прокуратура.

